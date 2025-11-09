Komisyonda bu hafta bakanlar sunum yapacak

TBMM’de geçen hafta perşembe günü yapılacağı duyurulan ancak iptal edilen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 13 Kasım Perşembe günü toplanması planlanıyor. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. Komisyon, son kez dinleyeceği bakanlar ve MİT Başkanı'nın ardından yasal düzenlemelerle ilgili TBMM Genel Kuruluna hangi tekliflerin yapılacağıyla ilgili raporlama sürecine girecek.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenmiştir" ifadesine yer verilmişti. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ertelenen toplantısının 13 Ekim Perşembe yapılması bekleniyor.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. Komisyon, son kez dinleyeceği bakanlar ve MİT Başkanı'nın ardından yasal düzenlemelerle ilgili TBMM Genel Kuruluna hangi tekliflerde bulunulacağıyla ilgili raporlama sürecine girecek.

KURTULMUŞ: SONUNDA BİR RAPORU ORTAYA KOYACAĞIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 7 Kasım'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Komisyon çalışmalarının toparlanması sürecine girildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının, 'Evet, örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır' diyerek bu tespiti yapmasından sonra Meclis'in konunun gerektirdiği birtakım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir. Bu çerçevede bizim komisyon olarak üzerinde durduğumuz konu ise bundan sonraki temel görevimiz, raporlamadır. Yani neler konuşuldu, bunun perspektifi nedir ve bundan sonra TBMM Genel Kuruluna hangi teklifleri sunacaktır, bunları arkadaşlarla da diğer bütün partilerin temsilcileriyle de bir araya gelerek son görüşmelerimizi geçtiğimiz hafta yaptık ve onlar da hazırlıklarını yapacak ve sonunda bir raporu ortaya koyacağız."

"SON DİNLEME FASLIDIR"

Bir soru üzerine, komisyonun 17. toplantısının "teknik sebepler"le ertelediklerini bildiren Kurtulmuş, "Bir bakan arkadaşımız yurt dışında olacağı için toplantıyı yapmadık. Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanımızı, Milli Savunma Bakanımızı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı dinleyeceğiz. Öyle görüyorum ki son dinleme faslıdır bu. Eğer ilave yeni bilgileri olursa sonra yine komisyon bilgilendirilir" dedi.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK Mİ?

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Komisyondan bazı isimlerin İmralı'ya gitmesi yönündeki değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Daha evvel de birkaç sefer bu konu komisyonda bir şekilde gündeme geldi. Ama sürecin geldiği bu hassas noktada, 'Silahları bırakıyorum' diyen ve örgütü yıllardır yönlendiren kişinin ne düşündüğüyle ilgili, zaten DEM heyeti üzerinden bu bilgiler ortaya konuluyor. Ama bu sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Ama bu kararı verecek olan Meclis'teki komisyonumuzdur. Benim şahsi görüşüm burada önemli değildir. Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ettiler, ediyorlar. Kamuoyu önünde de ediyorlar. Eğer komisyon da böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir.”

DEMİRTAŞ: AZICIK RİSK ALIN

Edirne Cezaevi’nde hükümlü bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya platformu X hesabından dün paylaşılan mesajında, "Terörsüz Türkiye" süreci bağlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a "somut adımlar atmaya devam etme" çağrısında bulundu.

Demirtaş mesajında, milletvekillerine de seslenerek, "Gençlerimizi yıllarca dağlara, sınır ötesi operasyonlara gönderdiniz. En büyük riski onların omuzlarına yüklediniz ve ne yazık ki bazıları bunun bedelini canlarıyla, kanlarıyla ödediler. Şimdi risk alma ve bu çatışmayı kökten bitirme olanağı yakalanmışken lütfen siz de azıcık risk alın ve İmralı Adası'na giderek bu meseleye noktayı koyun" ifadelerini kullandı.