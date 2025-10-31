Komisyonda dinleme devri bitti

TBMM’de, “Kürt sorununun çözümü” amacıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 16’ncı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, tartışmalı şekilde basına kapatıldı. Toplantının basına kapatılmasına yönelik oylamaya beş milletvekili, “Hayır” oyu verdi.

TBMM Başkanı ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı öncesinde siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve temsilcileri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un komisyonda sunum yapmalarından önce Kurtulmuş, "Konunun hassasiyeti bakımından" toplantının basına kapalı yapılmasını önerdi.

Toplantının basına kapalı olmasına yönelik teklif oylamaya sunuldu. Oylamanın sonucunda 51 üyeden yalnızca beşi toplantının basına kapatılmasına, “Hayır” oyu verdi. Toplantının basına kapatılmasına TİP Milletvekili Ahmet Şık, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DP Milletvekili Haydar Altıntaş ve CHP Milletvekili Salih Uzun karşı çıktı.

Toplantının basına kapatılmasının ardından gazetecilere konuşan TİP Milletvekili Ahmet Şık, “Neden basının burada olması gerektiğini söyleme talebimiz bile karşılık bulmadı. Dışişleri Bakanı ne anlatacak bize? Dışişleri Bakanı’nın medyada söyledikleri, SDG ile söyledikleri zaten süreci akamete uğratıyor. Sürekli hakaret eden bir Dışişleri Bakanı var” ifadesini kullandı.

RAPOR YAZIM SÜRECİ

Toplantı basına kapatılmadan önceki oturumda TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında belli bir noktaya gelindiğini ve artık nihai rapor hazırlama safhasına ilerlendiğini kaydetti. İmralı’dan gelen açıklamaları da anımsatan Kurtulmuş, 26 Ekim’deki açıklamayla önemli bir eşiğin aşıldığını savundu.

Kurtulmuş, “Örgütün sahadaki varlığının tasfiye edildiğinin güvenlik birimlerince tespit ve tescil edilmesinin arından” TBMM’nin sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getireceğini dile getirdi. Komisyonun Anayasa değişiklik komisyonu olmadığını ifade eden Kurtulmuş, Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili hiçbir müzakere yürütülmediğini belirtti.