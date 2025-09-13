Komisyonda dinlenen patronlardan tam destek

Politika Servisi

İktidar ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli, partilerin süreçte Öcalan kadar insiyatif almasını talep ederken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 9'uncu toplantısında iş dünyası dinledi. Toplantıda TOBB, TESK, TİSK, TZOB, MÜSİAD TÜSİAD ve ASKON başkanları görüşlerini paylaştı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarihi bir fırsatın yakalandığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle hepimiz mükellefiz" diyen Hisarcıklıoğlu, "Ortaya çıkan büyük ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıpların devamını ve yeniden yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması pek çok yeni pozitif kazanım getirecektir" ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise sürecin sahadaki kabullenilme oranının artmasına yönelik kuşkuların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da komisyonun kapsayıcılığını ve toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin alınmasını kıymetli bulduklarını söyledi.

TİSK Başkanı Akkol, çatışmaların Türkiye'ye yıllık maliyetinin en az 140, en çok 240 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamlarla Türkiye'de yapılabilecek projelere örnekler verdi.