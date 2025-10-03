Komisyonda eleştiri: Yargı siyasallaştı

TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 13’üncü toplantısı için bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyonun açılış konuşmasında, dinlemelerin en kısa süre içinde tamamlanacağının altını çizdi. Kurtulmuş, “Atılacak adımların çerçevesini çizen, kapsamlı bir çerçeve raporunun” hazırlanacağını söyledi.

İlk sözü, Hukukçular Derneği adına Mehmet Melih Gülseren aldı. Gülseren, “Af niteliği” taşıyacak adımların toplumda tepki yaratacağını belirterek, “Topluma güven verecek ve sürece inancı güçlendirecek alanlarda yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Toplumda ön kabul sağlandıktan sonra İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Kanunu gibi düzenlemeler ele alınmalıdır. Silah bırakanların topluma dönüşleri için kontrollü ve güvenli yaşam yerleri oluşturulmalıdır. Irak, İran ve Suriye’ye de sirayet edecek düzenin sürdürülmesi gerekmektedir” ifadeleriyle önerilerini sıraladı.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) adına konuşan Serhat Çakmak ise yargının siyasallaşmasıyla ilgili değerlendirme yaptı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için yargı bağımsızlığına yönelik adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Çakmak, AYM üyelerinin bir bölümü ile Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin bir bölümünün partili Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının yargının siyasallaşmasının örneklerinden olduğunu dile getirdi.

Yürütme organının üyesi olan Adalet Bakanı’nın HSK Başkanı olmasının yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğünü ifade eden Çakmak, “Yargıç ve savcıların siyasal iktidarın ideolojisine yakın kişiler içinden belirlenmesi gözümüze çarpıyor. Buna son verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

UMUT HAKKI

ÖHD adına konuşan diğer isim Ekin Yeter Moray da “Ortak gelecek inşa edilirken Anayasa gibi temel metinlerin konuşulması gerektiğini” vurguladı. Moray, süreçteki temel meselelerden birinin umut hakkı olduğunun altını çizdi.

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği adına konuşan Kemal Akkurt ise toplumun tamamını kapsayan demokratik adımlara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Akkurt, “Halkların kendi kaderlerini tayin hakkının emperyalizmin taleplerine kurban edilmemesi” gerektiğini ifade ederek, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Emek, özgürlük ve dayanışma ekseninde geliştirilecek politikalar ile çözüme ulaşılabileceğini anlatan Akkurt, “Toplumsal muhalefetin ortak bir hedef etrafında birleşmesi gerekir. Kutuplaşmalar, toplumsal barışın zedelenmesine yol açmaktadır” dedi.

DEM Partili Meral Danış Beştaş hukukçuların, “Etkin pişmanlık yasası” önerisini eleştirdi. Türkiye’nin, “Barışı aradığını” ifade eden Beştaş, şunları söyledi:

“Burada mesele pişman olup olmama meselesi değil. Bizler mevcut siyasal atmosferde bunun hukuki zeminini nasıl oluşturabiliriz diye çalışıyoruz. Şu an mevcut olduğumuz iklimde 30 yıldır cezaevinde tutulan hükümlülere pişmanlık dayatılıyor. Pişmanlık yasası hiçbir zaman yürürlükten kalkmadı. Barışı ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu sürece dair pişman olsunlar gelsinler siyaset yapmasınlar, yani sonuçta hepimiz komisyon üyeleri olarak çok daha hassas bakıyoruz sürece.

Gerçekten siyaset yapma talebi var örgüt mensuplarının ve dünyanın her yerinde de bu böyle olmuş.”