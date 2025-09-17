Komisyon’da İmralı bilmecesi

Haber Merkezi

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün saat 14.00’te toplanarak, onuncu toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, “çatışma çözümü” alanında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar, Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse dinlenecek.

Komisyonun 18 Eylül Perşembe günü yapacağı onbirinci toplantıda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri dinlenecek.

Komisyonun, süreçle ilgili tarafların dinlenmesini bu hafta tamamlaması bekleniyor. Ancak komisyonda sık sık dile getirilen PKK lideri Abdullah Öcalan’ın da dinlenip dinlenmeyeceği konusunda henüz bir netlik bulunmuyor. Yeniden Refah, DSP ve HÜDA PAR temsilcileri İmralı’ya gidilmesine karşı çıkarken, AKP kanadından bu konuda şimdiye kadar herhangi bir görüş dile getirilmedi.

MHP’nin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır" paylaşımında bulunmuştu.

ÖNERİLER DİNLENECEK

DEM Partililer de komisyonda resmi olarak dile getirmese de mutlaka Abdullah Öcalan ile görüşülmesi gerektiğini vurguluyor. Komisyonda dinlemeler tamamlandıktan sonra, yasal çerçeve için hazırlıklar başlayacak. Komisyon üyelerinin yasal çerçeve konusunda görüş ve önerileri dinlenecek.