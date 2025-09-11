Komisyonda kayyum tartışması: 4 komisyon üyesine polis müdahalede bulunmuş, bu sizi rahatsız etmiyor mu?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda, işçi ve memur sendikası konfederasyonlarının temsilcileri dinlendikten sonra, komisyon üyeleri söz aldı.

AKP’li Cüneyt Yüksel, yaptığı konuşmada, “Ortaya koyulan siyasi irade ve kararlılık, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır sürdürdüğü terörle mücadelesinde tarihi bir eşiğe gelindiğini göstermektedir. Bu eşik yalnızca güvenlik alanında değil milletimizin geleceği bakımından da yeni bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Terörün yol açtığı telafisi mümkün olmayan can kayıplarının ve derin toplumsal acıların yanı sıra trilyon dolarlarla ifade edilen ekonomik maliyetler refahımızı geciktirmiştir. Bugün ise güven ve istikrarın güçlenmesiyle, kaynakların üretime, yatırıma, eğitime, teknolojiye ve istihdama yönelmesi mümkün hale gelmektedir” dedi.

Cüneyt Yüksel konuşmasını, “Burada, barışın korunması için güvenli bir toplumsal alanının oluşturulması ve özellikle memur, kamu ve emekçilerimizin bu süreci destekleyen etkin aktörlere dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, stratejik iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi ve toplumsal diyalog kültürünün yerleşmesi, terörsüz Türkiye hedefinin başarısının temel unsurları arasında yer almaktadır. Kanaatim odur ki ortak aklın rehberliğinde ve geniş bir toplumsal mutabakatın desteğiyle Türkiye, terör yükünü geride bırakacak, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerleyecektir. Bugünkü fikir alışverişi ve değerlendirmelerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum” diyerek tamamladı.

TURAN TAŞKIN ÖZER'DEN CÜNEYT YÜKSEL'E: HEPİMİZE 'GEÇMİŞ OLSUN' DİYEBİLİRDİNİZ

Cüneyt Yüksel’in konuşmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, “Hepimize ‘geçmiş olsun’ diyebilirdiniz” dedi. Bunu üzerine Cüneyt Yüksel, “Sizin iç meselenize girmek istemedim” karşılığını verdi. Turan Taşkın Özer, “İç değil, hepimizin” dedi.

Bunun üzerine söz alan Okan Konuralp, şöyle konuştu:

“Sayın Yüksel ‘iç mesele’ dedi. O güne dair yaşananları o gün orada bulunan milletvekili arkadaşlarımız aktardılar. Bugün orada yaşananlara neden olan hukuki kararlara ilişkin, içtihatlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu. Ben bu detaylara girmeyeceğim.

Arkadaşlar, birbirimizi sevmek zorunda değiliz, birbirimize saygı duymak zorunda da değiliz ama birbirimize saygı göstermek zorundayız. Aynı zamanda her kim size saygı göstermiyorsa, bunu her birimizin dert etmesi lazım. Komisyon üyesi arkadaşımız Türkan vekil oradaydı, komisyon üyesi arkadaşımız Taşkın vekil oradaydı, komisyon üyesi Celal vekilimiz oradaydı, komisyon üyesi İskender vekilimiz oradaydı. Bu 4 komisyon üyesi arkadaşımızın orada karşılaştığı muamele hiçbirinizi rahatsız etmedi mi? Dilinizle düzeltemiyorsanız, hani Peygamber Efendimizin hadisi; sözünüzle umarım buğzediyorsunuzdur.”

KONURALP: KİMSEYİ SORGUYA ÇEKMİYORUM

Okan Konuralp’in konuşması sırasında AKP'li Kemal Çelik, “Burası sorguya çekme yeri mi” diye araya girdi. Okan Konuralp ise “Kimseyi sorguya çekmiyorum. Ben böyle bir konuşma yapmayacaktım, Sayın Yüksel ‘iç mesele’ dedi. 4 komisyon üyesi arkadaşınıza polis orantısız bir müdahalede bulunmuş. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Ben de diyorum ki ‘size de yönelik bir muamele olursa rahatsız olmalıyız’ diyorum ya, bizim de rahatsız olmamız gerekirdi. Ben diyorum ki size de bir saygısızlık yapılsa bu beni de üzmeliydi” karşılığını verdi.

AKP2li Selami Altınok’un, “Söyleyecek bir şey yok” sözleri üzerine, Okan Konuralp, “Ne demek söyleyecek bir şey yok” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş araya girerek, karşılıklı tartışma yapılmamasını istedi. Selami Altınok’un, “Sorgu yapıyorsun, böyle olur mu” sözlerine Okan Konuralp, “Sorgu yapmıyorum” karşılığını verdi. Numan Kurtulmuş’un yeniden araya girmesi üzerine Okan Konuralp konuşmasına şöyle devam etti:

“Benim içim yanıyor. Diyorum ki, size yönelik de bir saygısızlık olursa bu benim de derdim olmalı. 4 komisyon üyesi arkadaşımız yaşadığı muameleyi anlatıyor, ‘İç meseleniz’ diyorsunuz. Olur mu öyle şey.

Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun da ifade ettiği gibi, bu komisyonun öncelikli amacı ne ise, öncelikli gündemi ne ise onları yaşama geçirdiğimizde de eğer toplumsal rızayı kuramamışsak bu amaç maksadına varmış olmaz. Bu toplumsal rıza meselesine bir daha bakın, bakalım, hep beraber bakalım. Önyargılarımızdan uzaklaşarak bakalım. Bakın, bir daha söylüyorum, bu komisyonun gerçek gündemi ne ise, öncelikli gündemi ne ise, atılması gereken öncelikli adımlar her ne ise bunları yaşama geçirdiğimizde de eğer toplumsal rıza üretememişsek maksat hasıl olmaz. O yüzden her birimiz üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle bir adım geri çekilelim. Bu yaşanan tabloya hep birlikte, vicdanımızla beraber yeniden bakalım.”