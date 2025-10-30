Komisyonda kritik gün: Yılmaz Tunç ve Hakan Fidan'ın sunum yapacağı toplantı basına kapatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK'nin Türkiye'den çekilme kararını açıklamasının ardından ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sunum yapacağı toplantı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında başladı.

Numan Kurtulmuş toplantı öncesi gerçekleştirdiği açılış konuşmasında “nihai raporu hazırlama safhasındayız” derken toplantının basına kapalı gerçekleştirilmesi oylandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ve EMEK Partisi (EMEP) Milletvekili İskender Bayhan’ın aralarında olduğu 5 vekilin ret oyuna rağmen toplantı basına kapatıldı ve basın mensupları salondan dışarı çıkarıldı.

“NİHAİ RAPORU HAZIRLAMA SAFHASINDAYIZ”

Komisyon toplantısının açılış konuşmasında Numan Kurtulmuş 16. Toplantısını gerçekleştiren komisyonun “nihai raporu hazırlama safhasında” olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş PKK’nin 26 Ekim tarihli Türkiye’den çekilme kararı açıklamasını işaret ederek sürecin "bir ileri safhaya” taşındığını söyledi ve “önemli bir eşik” aşılmıştır açıklamasında bulundu.

“YASAL DÜZENLEMELER YERİNE GETİRİLECEKTİR”

Sürecin nasıl ilerleyeceği ve yasal düzenlemeler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş “Bundan sonraki süreçte de örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir” dedi.

Komisyonun, bir anayasa değişiklik komisyonu olmadığının altını çizen Kurtulmuş, komisyonun süreçteki rolünü ise “tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermektir" şeklinde tarif etti.

5 MİLLETVEKİLİ İTİRAZ ETTİ

Kurtulmuş, açılış konuşmasının ardından toplantının basına kapalı gerçekleştirilmesi önerisini komisyonun oylamasına sundu. İskender Bayhan (EMEP), Ahmet Şık (TİP), Önder Aksakal (DSP), Haydar Altıntaş (Demokrat Parti) ve Salih Uzun (CHP)’un red oylarına karşı toplantı oy çokluğuyla basına kapatıldı.

Basın mensupları toplantı salonundan çıkarıldı.

Toplantının basına kapalı gerçekleştirilmesine tepki gösteren TİP Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, gazetecilere yaptığı açıklamada “Talebimiz karşılık bulmadı. Dışişleri bakanı ne anlatacak bize? Dışişleri bakanı’nın SDG ile ilgili söyledikleri zaten süreci akamete uğratıyor. Sürekli hakaret eden bir bakan var. Gazetecilerin burada olması gerekirdi" dedi.

İskender Bayhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi.

EMEK Partisi olarak karara şerh düştüklerini belirten Bayhan açıklamasında “Halkın güvenini tesis etmenin yolu gizlilik değil, açıklıktır” ifadelerine yer verdi.

TOPLANTI DEVAM EDİYOR

Komisyonda bugün iki bakan sırayla dinlenecek. Önce Dışişleri Bakan'ı Hakan Fidan, ikinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak ve bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.