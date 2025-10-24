Komisyonda önümüzdeki hafta 2 bakan dinlenecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 16. toplantısı 30 Ekim'de gerçekleşecek.

Saat 11.00’de başlayacak olan komisyonda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı, saat 13.00’te ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinlenecek.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15’inci toplantı için 15 Ekim'de bir araya gelmişti. Toplantının ilk oturumu için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA ve Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3) yanı sıra Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) dinlenmişti.