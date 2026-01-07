Komisyonda ortak raporu yakında çıkarırız

HABER MERKEZİ

TBMM kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında, grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan ortak rapor yazım ekibi dün ikinci kez bir araya geldi.

Yazım ekibinde AKP, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Grubu temsilcileri yer aldı. Ortak raporun "komisyonun önemi, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi, örgütün fesih ve silah bırakmasının tespiti, atılacak idari ve hukuki adımlar" gibi başlıkları içermesi öngörülüyor.

Başkanlık makamındaki toplantı 2 saat sürdü. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, daha ayrıntılı çalışma fırsatı bulduklarını söyledi.

Bütün partilerin "oldukça yapıcı bir şekilde" ortak komisyon raporunu bir an evvel hazırlamak için elinden geleni yaptığını belirten Emir, "Daha üzerinde çalışmamız gereken noktalar var. Umuyoruz ki Türkiye’de adaletin, hukukun önünü açacak demokrasiyi güçlendirecek, aynı zamanda terörü kalıcı olarak bitirecek bir ortak komisyon raporu, bir çerçeve rapor yazma fırsatı, olanağı bulacağız gibi görünüyor." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise uzlaşı vurgusu yaptı. Yıldız, raporun ana çerçevesinin bu ay içinde netleşebileceğini söyledi.

TBMM Başkanlığı’na giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, “Rapor yazım aşamasına geçildi mi?” sorusuna, “Hazırlık yapacağız” yanıtını verdi.” Yıldız, rapora ilişkin ayrıntıları çalışmaya başladıklarını ve 13 Ocak’ta tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.