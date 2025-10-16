Komisyonda reklam yarışı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 15’inci toplantısının ilk oturumu için TÜGVA ve T3 Vakfı’nın yanı sıra Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu, Anadolu Gençlik Derneği ile Milli Türk Talebe Birliği temsilcileri de davet edildi.

İkinci oturuma davet edilen dernekler ise KADEM, 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, TİKAD ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği oldu.

İSLAM BİRLİĞİ

Toplantıda ilk söz, AGD Genel Başkanı Salih Turhan’a verildi. AGD’nin Diyarbakır’daki medresesinde, Karadeniz’den gelen öğrenciler ile Diyarbakırlı öğrencilerin buluştuğunu kaydeden Turhan, “Medreselerde şuurlu, dününü, bugününü, yarınını bilen gençlerin yetişmesine öncülük yapmaktayız” dedi. Turhan, AGD tarafından gerçekleştirilen anketlerde çözüm için “İnanç temelli bir helalleşme süreci” gerektiği görüşünün öne çıktığını söyledi.

T3 VAKFI REKLAMI

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Hıdır ise vakfın çalışmalarını anlattı. Vakfın çalışmaları ile “Hakkari’deki öğrenci ile Edirne’deki öğrencinin aynı eğitimi” aldığını belirten Hıdır, T3 Vakfı’nın kurucusu Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederek, “Ülkenin her gencine eşit hizmet sunarsak biz bu sorunu çözeriz” diye konuştu.

SOMUT ADIM TALEBİ

Hıdır’ın ardından söz alan Genç Barış İnşacılar Derneği’nden Baran Yalçınkaya ise tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın süreci en iyi anlatacak isimlerden biri olduğunu vurguladı. Genç Barış İnşacıları Derneği’nden bir diğer isim olan Rona Şenol da “Komisyonun artık somut adım atması gerektiğini” kaydetti. AHLAK ÇAĞRISI Komisyonda TÜGVA adına konuşan Tuba Arslan ise savunma sanayinde atılan adımların, “Güvenli bir geleceğe kapı araladığını” söyleyerek sözlerini, “TÜGVA kuruluşundan beri Terörsüz Türkiye hedefine hizmet ediyor” ifadesiyle sürdürdü.

TÜGVA adına ikinci sözü alan İsmail Hakkı Karagüzel ise Terörsüz Türkiye sürecinin ardından gençlerin kültüre, bilime ve sanata yöneldiğini iddia etti. TÜGVA Vakfı Başkan Yardımcısı Karagüzel, “İslam ahlakı” üzerine kurulan bir iklimin Türkiye’deki farklılıkları zenginlik haline getireceğini anlattı. Gençlik Örgütleri Forumu Genel Koordinatörü Hasan Aytaç da “Sosyalist partilerde, DEM Parti’de, CHP’de siyaset yapan gençler fikirleri nedeniyle tutuklanıyor” diyerek gençlerin süreçte söz sahibi olmamasına değindi. Aytaç, LGBTİ bireylerin cezalandırılmasını öngören yargı paketi taslağını anımsatarak, “Hem LGBTİ karşıtlığına hem barışa el kaldıramazsınız” sözleriyle süreçteki çelişkileri vurguladı.

Toplantının ilk oturumunda son sözü alan Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı, eğitimcilerin eleştirdiği Maarif Modeli’ni överek, Türkiye’nin değer temelli ve ahlak odaklı eğitim sistemine geçmesi gerektiğini öne sürdü.

FOTOĞRAF TARTIŞMASI

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi’nden Feride Eralp’ın komisyondaki konuşması sırasında ekrana, 2016’da Yüksekova'da bir güvenlik görevlisinin bir evdeki yatak odası aynasının önünde çektirdiği fotoğraf yansıtıldı. Komisyonun AKP’li üyeleri, “Böyle bir şey yok” derken Eralp, “Bu görüntüyü biz paylaşmadık, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı” görüşünü bildirdi.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ise Türkiye’deki haksızlıkların sürekli artarak devam ettiğinin altını çizdi. Kayyum politikasını eleştiren ve tutuklu yargılamalara tepki gösteren Sarıhan, adalet sistemindeki çarpıcı uygulamalara dikkati çekti.

Komisyona KADEM adına davet edilen Canan Sarı ise konuşmasının büyük bölümünü, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçteki adımlarına” ayırdı.