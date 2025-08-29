Komisyonda ‘umut hakkı’ önerisi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yedinci toplantı için bir araya geldi. Komisyonun yedinci toplantısına TBMM eski başkanları çağrıldı.

İlk sözü, TBMM’nin 20’nci Dönem Başkanı Hikmet Çetin aldı. Suça bulaşmamış PKK mensuplarının affedilmesi gerektiğini söyledi. Çetin’in ardından, 21’inci Meclis Başkanı Ömer İzgi “Suç işleyen herkes, mutlaka cezasını çekecektir” görüşünü dile getirdi.

Komisyonda söz alan üçüncü isim Bülent Arınç oldu.

Türkiye’nin yüzde 90’ının süreci onayladığını savunan Arınç, mevcut Anayasa’ya uyulmamasını eleştirdi. Türkiye’nin çağdaş bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu belirtti. Arınç’ın konuşmasında dile getirdiği talepler de dikkati çekti. AYM ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini kaydeden Arınç, aralarında umut hakkının da olduğu diğer taleplerini, “Umut hakkı mutlaka uygulanmalıdır, genel bir affa zaruri ihtiyaç olarak bakıyorum, KHK ile ihraç edilenler, görevlerine iade edilmelidir ve ifade özgürlüğünün sınırları kaldırılmalı” şeklinde sıraladı.

TBMM 23’üncü Başkanı Mehmet Ali Şahin, komisyonun tek hedefinin, “Terörsüz Türkiye” olması gerektiğini anlattı.

Cemil Çiçek de sorun tanımlanmadan üzerinde çözüm üretilmesinin mümkün olmadığını kaydederek, “Biz bu komisyonda bir konuyu mu çok konuyu mu yoksa her konuyu mu konuşacağız?” diye sordu. 27’nci Meclis Başkanı İsmail Kahraman, “15 Temmuz’da tüm siyasi partilerin tek vücut olduğunu” söyleyerek, TBMM’de kurulan çözüm komisyonunda da “15 Temmuz ruhunun” yakalanması gerektiğini savundu.

Binali Yıldırım ise Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin kırmızı çizgilerinin tartışmaya kapalı olduğunu dile getirdi. 27’nci Dönem Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise sürecin şeffaf, hesap verebilir ve meclis denetiminde olmasının önemine dikkati çekti.