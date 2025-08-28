Komisyondan sonra ilk: DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek için yola çıktı

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Cezaevi'ne doğru yola çıktı.

Heyet, süreç komisyonu kurulduğundan beri ilk kez Öcalan ile görüşecek.

TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' şu ana kadar 5 kez toplandı.

DEM Parti, komisyonun Abdullah Öcalan ile de görüşmesini istiyor.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra yazılı açıklama yapması bekleniyor.

İmralı heyeti ile Öcalan en son 5 Temmuz'da görüşmüşlerdi.