Komisyonu'n 17. toplantısı gerçekleştirilecek: Gündemdeki konular ele alınacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6 Kasım Perşembe günü gündemindeki konuları görüşmek üzere saat 11.00'de toplanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 yılının yasama yılının açılışında DEM Partili vekiller ile tokalaşması ve ardından partisinin TBMM'deki grup toplantısında Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan süreç devam ediyor.

Süreç kapsamında Ağustos 2025'te TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda, Komisyon, 17. toplantısını 6 Kasım Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda yapılacak toplantıda gündemdeki konuları görüşecek.