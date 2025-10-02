Komisyonun 13'üncü toplantısı başladı | TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dinlemelerde sona geldik

TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 13’üncü toplantısı için bir araya geldi.

Toplantının ilk oturumu için Hukukçular Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği ve Hukukçu Araştırmalar Derneği davet edildi. İkinci oturumun davetlileri ise akademisyenler oldu. İkinci oturuma davet edilen isimler Abdurrahman Eren, Fazıl Hüsnü Erdem, İlhan Üzülmez, Mahmut Koca ve Bahri Öztürk olarak sıralandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyonun açılış konuşmasında, “Dinleme faslının” sonuna gelindiğini söyledi. Dinlemelerin en kısa süre içinde tamamlanacağının altını çizen Kurtulmuş, “Atılacak olan adımların çerçevesini çizen, kapsamlı bir çerçeve raporu ortaya koyarak TBMM’nin bu konuda çalışma yapmasını sağlamak üzere tavsiyelerimizi Genel Kurul’a ileteceğiz” dedi.

İSRAİL’İN TUTUMU HUKUKA AYKIRI

Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değindi. Filistin halkına yardım taşıyan gemilere yönelik engellemeye de tepki gösteren Kurtulmuş, “İsrail terör kuvvetlerinin müdahale ettiği yer, uluslararası sulardır. Uluslararası sularda her geminin seyrüsefer hakkı vardır, buna engel olamaz. Yapılan engelleme, uluslararası hukuka aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu.

İNFAZ YASASI VE TMK

Kurtulmuş’un ardından komisyonda ilk sözü, Hukukçular Derneği adına Mehmet Melih Gülseren aldı. Gülseren, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yeni bir Anayasa ile sonuçlanması gerektiğini anlattı. Gülseren, AKP döneminde terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini savunarak, “Süreçteki sihirli kelime, ‘Samimiyet’ olmalıdır” diye konuştu. Gülseren, süreçte atılacak adımların Devlet’in üniter yapısına uygun atılması ve toplumsal psikolojinin doğru ve ortak şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Gülseren, “Af niteliği” taşıyacak adımların toplumda tepki yaratacağını belirterek, “Topluma güven verecek ve sürece inancı güçlendirecek alanlarda yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Toplumda ön kabul sağlandıktan sonra İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Kanunu gibi düzenlemeler ele alınmalıdır. Silah bırakanların topluma dönüşleri için kontrollü ve güvenli yaşam yerleri oluşturulmalıdır. Irak, İran ve Suriye’ye de sirayet edecek düzenin sürdürülmesi gerekmektedir” ifadeleriyle önerilerini sıraladı.

'KALICI BARIŞ' İÇİN YARGIDA 'BAĞIMSIZLIK' ÇAĞRISI

Özgürlük için Hukukçular Derneği adına konuşan Serhat Çakmak ise yargının siyasallaşmasıyla ilgili değerlendirme yaptı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için yargı bağımsızlığına yönelik adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Çakmak, AYM üyelerinin bir bölümü ile Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin bir bölümünün aynı zamanda siyasi partinin Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının yargının siyasallaşmasının örneklerinden olduğunu dile getirdi.

Yürütme organının üyesi olan Adalet Bakanı’nın HSK Başkanı olmasının yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğünü ifade eden Çakmak, “Yargıç ve savcıların siyasal iktidarın ideolojisine yakın kişiler içinden belirlenmesi gözümüze çarpıyor. Buna son verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Çakmak, komisyonda yaptığı konuşmasında önerilerini ise şöyle paylaştı: