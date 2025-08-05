Komisyonun adı ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi’ oldu
TBMM’de yeni çözüm süreci kapsamında gerekli yasal düzenlemeler için kurulan komisyon maratonuna başladı. Komisyonun adı önerisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak belirlendi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan ve Meclis’teki partilerden 48 üyenin katıldığı komisyonun ilk toplantısı sona erdi.
TBMM Başkanlığı’nın önerisiyle komisyonun adı, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” oldu.
Bu ilk toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edildi.
Komisyon bir sonraki toplantısını, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecek.