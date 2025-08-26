Komisyonun ardından ilk: DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme tarihi belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, PKK lideri Abdullkah Öcalan ile görüşecek.

PKK'nin silah bırakmasının ardından TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Meclis'te 5 toplantı düzenleyen komisyonun çalışmaları sürerken DEM Parti heyetinin 28 Ağustos Perşembe günü İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

DEM Parti İmralı Heyeti'nde Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

İmralı heyeti ile Öcalan en son 5 Temmuz'da görüşmüşlerdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Öcalan ile düzenli temas kurması gerektiğini belirtmişti.

Temelli, "Bu hafta içinde İmralı heyetimizin Ada’ya gitme olasılığı çok yüksektir ama günü henüz belli değil" demişti.