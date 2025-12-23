Komisyonun bir sonraki toplantı tarihi belli oldu

TBMM'de kurulan ve PKK'nin silahsızlandırılması sürecinde atılacak yasal adımları tartışan komisyon 20'nci toplantısını yarın yapacak.

Komisyon, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yarın saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

RAPOR YAZIM EKİBİ TOPLANDI

Öte yandan komisyonun hazırlayacağı raporun yazımında yer alacak yazım ekibi dün Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Rapor yazım ekibinde DEM Parti İstanbul Milletvekili Çengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Murat Emir, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ve AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül yer alıyor.

Hazırlanacak raporun TBMM Genel Kurulu’na sunulması ve rapor doğrultusunda yasal düzenlemelere gidilmesi bekleniyor.