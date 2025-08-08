Komisyonun samimiyet sınavı

TBMM'de, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” 5 Ağustos'ta yola çıktı. Komisyonun ilk toplantısında, aralarında TBMM Başkanı ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı tüm konuşmacılar, “Anayasa değişikliği komisyonun gündemine gelmeyecek” dedi. Komisyonun çalışma yöntemini düzenleyen usul ve esaslara yönelik maddeler ise komisyonun üçüncü oturumunda gerçekleştirilen tartışmaların ardından belirlendi.

Meclis’te, “Kürt sorununun çözümü” için kurulan komisyonun çalışma usul ve esasları, büyük oranda CHP heyetinin talepleri doğrultusunda şekillendi. Komisyonun adına, “Demokrasi” ifadesi CHP heyetinin talebiyle eklenirken komisyonun çalışma amaçları arasına da “Özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışma yapmak” cümlesi yazıldı. Öte yandan kararların, üye tam sayısının beşte üçünün çoğunluğu ile alınmasına yönelik talebin de CHP’den geldiği bildirildi.

HUKUKSULUKTAN GERİ ADIM ISRARI

Komisyonun amacına yönelik maddeye eklenen, “Özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışma yapmak” ifadesi ile gündemin belirlenmesine yönelik, “Komisyon gündemini üyeler belirler’’ kararının, Türkiye’nin temel sorunlarının komisyonun gündemine alınması için kullanılacağı belirtildi. Komisyonun muhalefet partisi mensubu üyelerinin, Türkiye’de mevcut hukuka aykırılıklardan geri adım atılmasını sağlayacak düzenlemelerde ısrarcı olacağı belirtildi.

KANUN TEKLİFİ HAZIRLIĞI ÖNERİSİ

Belediye başkanlarına yönelik operasyonların son bulması, KHK’ler ile yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, AYM ve AİHM kararlarına uyulması ile ifade ve basın özgürlüğünün teminat altına alınması başlıklarının, muhalefetin ajandasında ilk sırada olduğu kaydedildi. Bu kapsamda, komisyonda bulunan muhalefet milletvekillerinin, üçüncü toplantıdan itibaren, “Türkiye’deki hukuksuzlukların giderilmesi” amacıyla kanun teklifi hazırlığı önerisinde bulunacağı dile getirildi.

Kararların, nitelikli çoğunluk ile alınacağının altını çizen komisyon üyesi bir milletvekili, şunları söyledi:

“Komisyonun gündemi ve alacağı kararlar, AKP ve MHP için bir samimiyet sınavı olacak. Yalnızca Kürt sorununa odaklı bir komisyon, kalıcı barışı tesis edemez. O halde herkes elini taşın altına sokacak ve ‘Demokrasi’ talebiyle verilen gündemlere ve önerilere karşı da yapıcı adımlar atacak. AYM ve AİHM kararlarına uyulması başta olmak üzere, tutuklu yargılamanın istisnai hale getirilmesine yönelik tekliflere sırtını dönen bir komisyon, samimiyet testinden geçemez ve kalıcı barış için adım atamaz.”

İHTİYACIMIZ OLAN EŞİTLİK VE ADALET

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu'nda toplantısında konuşulan başlıklara ilişkin açıklama yaptı. Doğan, TBMM'deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilk toplantısının 5 Ağustos Salı günü yapılmasını çok değerli bulduklarını belirterek, "Çok önemli bir kavşağa geldiğimizi düşünüyoruz. Kritik bir kavşak bu kavşak. Daha önce de bir eşikte olduğumuzu söylemiştik. Sizlerle paylaşmıştık. Hatta bir eşiğin kalbinde olduğumuzu söylemiştik. O yüzden ciddiyet, çaba, gayret, bu konuda yapılacak çalışmaların yapıcı olması, toplumun farklı kesimlerini kapsaması, toplumsal hassasiyetleri layıkıyla anlaması, değerlendirmesi, sorunların din nedenlerine, kök nedenlerine yaklaşımı, tüm bunların kıymetli olduğunu söylemiştik" diye konuştu. Doğan, bütün sorunların TBMM'de kurulan bir komisyonun tek başına çözemeyeceğini kaydetti.