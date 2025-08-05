Komisyonun usulleri belirlendi: CHP’nin talepleri karşılandı

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışma usullerine yönelik karar alınma sürecinin perde arkasında yaşananlara ulaşıldı. Komisyonun çalışma usullerine yönelik kritik maddelerin, CHP heyetinin ısrarlı talebiyle alındığı öğrenildi. Komisyonun ilk toplantısında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dahil, komisyonda temsil edilen bütün siyasi partiler, Anayasa tartışmasının komisyonun gündemine gelmeyeceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, CHP’nin talebiyle komisyonun ismine, “Demokrasi” ifadesinin eklenmesi sağlandı. Komisyonun amacı ve görevinin tanımlandığı maddeye, “Özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışma yapılması” ifadesi de yine CHP heyetinin önerileri doğrultusunda eklendi.

CHP’NİN TALEPLERİ

CHP heyeti, Komisyon Başkanı olan TBMM Başkanı’nın yokluğunda komisyona TBMM Başkanı’nın görevlendireceği üyelerin sırasıyla başkanlık yapması talep etti. CHP’nin talebi de kabul edilerek usul ve esaslara yönelik karara yazıldı. Komisyon toplantıları ve gündeminin belirlenmesinde siyasi partilerden gelen önerilerin dikkate alınması da yine CHP milletvekillerinin talebiyle hayata geçirildi.

En kritik düzenleme ise komisyonda kanun teklifi hazırlanmasıyla ilgili yöntemin usulünü tarif eden düzenleme oldu. Komisyonda kanun teklifi hazırlanmasına yönelik kararların üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınması hükme bağlandı. CHP’liler, komisyon çalışmalarının kapalı yapılmasına karar verilenler dışında yazılı basına tamamen açık olmasını ve komisyon görüşmelerinin tam tutanak altına alınmasını da kabul ettirdi.