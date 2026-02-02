Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Sarıyer açıklarında karaya oturdu

Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

KASTAMONU AÇIKLARINDA VURULMUŞTU

Karaya oturan Raozuk isimli geminin 22 Ocak tarihinde Rusya’ya seyir halindeyken Kastamonu - Cide açıklarında hava araçları tarafından vurularak büyük hasar alan gemi olduğu öğrenildi.