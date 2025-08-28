"Komşu Anne" projesi değil, kamusal kreş hakkı!

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Merkez Kadın Sekreteri Nigar Dinçer, iktidarın "Komşu Anne" projesine tepki göstererek, çocuk bakımının kamusal sorumluluk olduğunu vurguladı. Dinçer, birkaç günlük eğitimle kadınların düşük ücretlere, evlerinde 5 çocuğa bakıcı yapılmasının hem çocuk güvenliği hem de kadın emeği açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Dinçer, iktidarın "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirdiği düzenlemelerden birinin de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Komşu Anne" projesi olduğunu hatırlattı. Projenin, çocuk bakımını kamusal sorumluluktan çıkarıp ev temelli ve güvencesiz bir modele dönüştürdüğünü belirten Dinçer şunları söyledi:

"Kamuya ait kreşlerin yetersizliği, mevcut kreşlerin “tasarruf” adı altında kapatılması ve özelleştirilmesi ebeveynleri yüksek fiyatlı kreşlere mahkum ederken imkanı olmayan kadının ev içinde tüm bakım yükünü üstlenmesine sebep oluyor. Komşu annelik uygulamasıyla birlikte iktidar bir yandan kamusal olarak sağlanması gereken bakım hizmetlerinden elini hızlıca çekerken bakıcılık yapacak olan kadınlar açısından esnek bir istihdam modeli ortaya koyuyor. Kadınlar düşük ücretlere, kendi evinde, 'kendi hesabına çalışan' olarak 5 çocuk bakacak

"ÇOCUKLARIMIZI EV DEĞİL KAMUSAL KREŞLERE EMANET EDECEĞİZ"

Yaşadığımız en önemli sorun derinleşen ekonomik kriz, ailelerin giderek yoksullaşması ve iktidarın yıllardır kreş açma sorumluluğunu yerine getirmemesidir. Bugün milyonlarca aile çocuk bakımının maliyetini karşılayamaz hale gelmiştir; iktidar bu gerçeği 'Komşu Anne' projesiyle örtemez.

Çocuklarımızı evlere değil, kamusal kreşlere emanet etmek, kadın emeğini güvencesizliğe değil, eşitlikçi ve güvenceli alanlara taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de, kadınların ve emekçilerin kazanımlarını siyasal hesaplara ve piyasanın ihtiyaçlarına kurban ettirmeyeceğiz.

Her işyerinde kreş talebimiz devam ediyor. Mesele sadece çocukların bakımı değildir aynı zamanda, bu kreşlerin;

• Kolay ulaşılabilir, ücretsiz; nitelikli ve 24 saat açık olmasıdır,

• Bilimsel eğitimin esas alındığı, nitelikli personel in istihdam edilmesidir,

• Kreşlerin denetim ilkelerinin belirlendiği bir yönetmelik çıkarılması bu yönetmelik ve esasların net ve uluslararası standartlara uygun olmasıdır,

• Kreş politikalarının var olan iktidarlara göre şekillenmemesidir."