Komşu cinayetinde 3 tutuklama

Kocaeli’de ortak kullanım alanı ve araç park yeri nedeniyle komşusunu öldüren şüpheli ve olaya karışan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Mart’ta Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1819/1 Sokak’ta bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Bayrak (38) ile komşusu arasında araç park meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki aile arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada iki otomobilin camları kırıldı. Silahlı, taşlı, sopalı kavgada 3 kişi darp sonucu, Yusuf Bayrak ise silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan Yusuf Bayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



7 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Polis ekipleri, Yusuf Bayrak’ı öldüren K.E. ile olaya dahil olan İ.C.E., S.E., Ö.B., A.B., H.B. ve B.B.’yi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde tamamlanan işlemlerinin ardından 7 şüpheli bugün mevcutlu olarak Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. B.B. savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ö.B., A.B. ve H.B. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.E., İ.C.E. ve S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.