Komşu Sinema İran ikinci kez Atlas 1948’de

İstanbul’da bu yıl ikinci kez düzenlenen Komşu Sinema İran Etkinliği, 3 Aralık’ta Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilecek basın lansmanıyla başlayacak. Saat 14.00–16.00 arasındaki buluşma, sanatçıları, yönetmenleri ve davetlileri bir araya getirecek.

Etkinliğin film gösterimleri ise 4–5 Aralık tarihlerinde yine Atlas 1948 Sineması’nda yapılacak. Program; uluslararası festivallerde yer edinmiş uzun ve kısa metraj filmleri bir araya getiriyor. Mohsen Rabiei’nin yönettiği ve Tacikistan Tojisamon Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye’yi temsilen katılarak “En Etkili Film” ödülünü alan O Gün Hava Bulutlu Değildi; Tülay Türken’in Halikya filmi; Pouya Aminpouri’nin Üçüncü Şahısı ve Sina Ahmadin’in İlk Günahı izleyiciyle buluşacak. Farhad Eyvazi’nin yönettiği Tara ve Beden Ağıtı belgeselleri de seçkide yer alıyor.

Gösterimlerin ardından yapılacak söyleşiler ve seans aralarındaki sanatçı buluşmaları, izleyiciler için daha yakın bir etkileşim alanı sunacak. Komşu Sinema İran, yalnızca İranlı sinemacılarla değil, Türkiye’den sanatçı ve yönetmenlerle de ortak bir yaratıcı atmosfer kurmayı hedefliyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik detayları:

Yer: Atlas 1948 Sineması

Tarih: 4–5 Aralık

Saat: 12.00–17.00



