Komşuda dikkat çeken ‘Türk mafyası’ raporu

Haber Merkezi

Yunanistan basınına göre, komşu ülkedeki güvenlik makamlarının hazırladığı gizli bir rapor, Türkiye merkezli mafya yapılanmalarının faaliyetlerini ve oluşturduğu riski ortaya koydu. Kathimerini gazetesinden Yiannis Souliotis’in haberine göre rapor, ülkenin ‘gizli servisler tarafından bir araç olarak kullanılması riskine dair de ciddi bir uyarı’ niteliğinde.

Birden fazla sayfadan oluştuğu belirtilen raporun üç gün içinde iki farklı olayda silahlı Türklerin gözaltına alındığı bir dönemde basına yansıdığı ifade edilirken, raporu yazanlar, potansiyel suçluların casusluk ağlarınca çalıştırılmasını da ‘tırmanan bir tehdit’ olarak nitelendirdi. Raporda, Yunanistan’ın Türkiye’deki rakip organize suç örgütlerinin ‘hesaplaşma’ alanlarından biri haline geldiğine dikkat çekildi.

Raporda, aynı zamanda Türk suç örgütlerinin ‘hibrit operasyonlar düzenlemek gibi gizli operasyonlar gerçekleştirmek için siyasi saikli aktörler ve istihbarat servisleri tarafından da kullanılabileceği’ iddia edildi.