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Komşuda S-400 iddiası

Siyaset
  • 24.09.2024 05:00
  • Giriş: 24.09.2024 05:00
  • Güncelleme: 24.09.2024 05:00
Komşuda S-400 iddiası
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Ankara’ya yaz aylarında ayrıntılı bir teklif sunduğu iddia edildi.

Yunan Kathimerini gazetesinin özel haberine göre, Washington’un teklifi, Türkiye’nin füzeleri kendi topraklarında tutmasına resmen izin vermesini ancak esasen füzelerin kontrolünün ABD’ye devredilmesini kapsıyor. Buna göre, üst düzey ABD yetkilileri Rus hava savunma sistemlerini İncirlik’teki NATO üssüne transfer etme teklifinde bulundu.

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