Komşudan dayanışma ziyareti

Emek Servisi

Yunanistan’da faaliyet gösteren Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME Greece) dün Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nı (Birleşik Metal-İş) ve Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası’nı (Nakliyat-İş) İstanbul’da ziyaret etti.

Yunanlı sendika yöneticileri, Birleşik Metal-İŞ Genel Başkanı Özkan Atar ve Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ile görüştü. PAME Greece, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda “Yunanistanlı ve Türkiyeli işçilerin emperyalizm ve sömürüye karşı mücadeleleri ortak. Dayanışmayla” ifadeleri yer aldı.