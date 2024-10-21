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Komşudan dayanışma ziyareti

Çalışma Yaşamı
  • 21.10.2024 04:00
  • Giriş: 21.10.2024 04:00
  • Güncelleme: 21.10.2024 04:00
Komşudan dayanışma ziyareti
Fotoğraf: X / @PAME_Greece

Emek Servisi

Yunanistan’da faaliyet gösteren Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME Greece) dün Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nı (Birleşik Metal-İş) ve Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası’nı (Nakliyat-İş) İstanbul’da ziyaret etti.

Yunanlı sendika yöneticileri, Birleşik Metal-İŞ Genel Başkanı Özkan Atar ve Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ile görüştü. PAME Greece, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda “Yunanistanlı ve Türkiyeli işçilerin emperyalizm ve sömürüye karşı mücadeleleri ortak. Dayanışmayla” ifadeleri yer aldı.

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