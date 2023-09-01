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Komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadının evinden 2 el bombası çıktı

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 13:00
  • Giriş: 01.09.2023 13:00
  • Güncelleme: 01.09.2023 13:00
Kaynak: İHA
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Komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadının evinden 2 el bombası çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kavga ettiği komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın yakalandı.

İlçenin Ayvanat Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre mahallede komşular arasında yaşanan kavga sonrasında, R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek, yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti. 

Durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri, kadından şikayetçi oldu. Polis R.Ş’nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı. 

R.Ş. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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