Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı
Antalya'da köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı. Ayaklarından otomobile bağlı olan O.S ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.
Ova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, Göl Caddesi'nde bir otomobilin arkasına bağlanan kişinin yerde sürüklendiğini görerek duruma müdahale etti.
Ayaklarından otomobile bağlı olan O.S'yi kurtaran jandarma ekibi, aracı kullanan Ş.T'yi gözaltına aldı.
Vücudunda sıyrıklar bulunan O.S, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen O.S'nin, komşusu Ş.T'nin köpeğini kovaladığı, aracın altında kalan hayvanın ölmesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.