Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı

Antalya'da köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı. Ayaklarından otomobile bağlı olan O.S ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güncel 08.05.2024 14:23 Giriş: 08.05.2024 14:23

Güncelleme: 08.05.2024 14:26 Kaynak: AA

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