Komşusunun iş yerini kundakladı, söndürmeye gelen itfaiyeyi silahla tehdit etti

ADANA'da torna atölyesi işleten Cenk Ş., eticaret ve yazılım işi yapan karşı komşusunun iş yerini kundakladı. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekibinin önünü kesip, pompalı av tüfeğiyle havaya ateş açarak tehdit eden Cenk Ş.’yi çevredeki vatandaşlar darbetti. Şüpheliye öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polis ekipleri kurtarıp, gözaltına aldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Torna atölyesi işleten Cenk Ş., henüz bilinmeyen nedenle eticaret ve yazılım işiyle uğraşan karşı komşunun iş yerini yanıcı madde döküp, ateşe vererek kundakladı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

POMPALI TÜFEKLE İTFAİYEYİ ENGELLEDİ

Kendisine ait torna atölyesinden pompalı av tüfeğini alan Cenk Ş., yangını söndürmeye gelen itfaiye ekinin önünü kesti. Havaya ateş açarak itfaiye görevlilerini tehdit eden ve müdahale etmesini engelleyerek yangının daha da büyümesine neden olan şüpheliye, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların saldırısına uğrayan Cenk Ş., darbedilip, elindeki silah alındıktan sonra itfaiye erleri yangına müdahale edebildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cenk Ş.’yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

İki arazöz ve bir su tankıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangında iş yerinde bulunan bir kedi ve iki köpeğin şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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