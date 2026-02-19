Komünist Manifesto 178 yaşında: Yordam Kitap’tan özel panel

Yordam Kitap, her yıl şubat ayını "Manifesto Ayı" olarak kutluyor. Bu yıl da Manifesto Ayı kapsamında Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünist Manifesto’sunu tarihsel bağlamı, güncel anlamı ve geleceğe dönük perspektifleriyle ele alan özel bir etkinlik düzenliyor.

Bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerinden biri olan Komünist Manifesto, 1848’de Londra’da yayınlanışından bu yana dünya siyasal düşüncesinin en etkili metinleri arasında yer almayı sürdürüyor.

"Komünist Manifesto: Dün, Bugün, Yarın" başlığını taşıyan panel, 21 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te Beyoğlu’nda, Örs Turistik İş Merkezi’nin 5. katında gerçekleştirilecek.

Yönetimini Elif Aksu Kaya’nın üstleneceği panelde Mehmet Ö. Alkan, Bülent Forta, Sungur Savran ve Can Soyer konuşmacı olarak yer alacak. Komünist Manifesto’nun tarihsel bağlamı, güncel anlamı ve geleceğe dönük perspektiflerden ele alınacak.