“Komünist Manifesto: Dün, Bugün, Yarın”

Yordam Kitap, Komünist Manifesto’nun yayınlanışının 178. yılına özel “Komünist Manifesto: Dün, Bugün, Yarın” başlıklı panel düzenledi. Beyoğlu’ndaki Örs İş Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe okurlar yoğun katılım gösterdi. Panelin açılış konuşmasını yapan ve yönetimini üstlenen Elif Aksu Kaya, Manifesto’nun yalnızca kendi tarihsel dönemi içinde değil, farklı dönemlerin mücadele başlıklarıyla birlikte yeniden okunması gereken temel metinlerden biri olduğuna işaret etti.

İlk konuşmacı Bülent Forta, Komünist Manifesto’nun bugünün dünyasında nasıl ele alınması gerektiği sorusu etrafında bir çerçeve çizdi. Metnin sunduğu eleştirel imkânların güncel toplumsal ve siyasal sorunları kavramak açısından taşıdığı öneme değinen Forta, Manifesto’nun bir politik programın oluşturulmasında nasıl bir yön gösterici olabileceği üzerinde durdu; metnin bugüne dair ipuçlarının ancak bütünlüklü bir okuma ile ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Can Soyer, konuşmasına Manifesto’nun ortaya çıktığı tarihsel koşulları hatırlatarak başladı. Kapitalizme atfedilen ilericilik fikrini, Aydınlanma düşüncesini, eşitlik ve demokrasi kavramlarını metin üzerinden yeniden tartışan Soyer, bu başlıklar etrafında şekillenen çelişkilere dikkat çekti. Manifesto’nun yalnızca bir dönem analizi sunmadığını, aynı zamanda bugünün sorunlarına çözüm arayışında teorik ve politik bir rehber olarak okunabileceğini belirtti.

Sungur Savran ise Komünist Manifesto’nun bugün de geçerliliğini koruyan temel önermelerini hatırlatarak metnin farklı yorumlanma biçimlerine yönelik eleştirilerini paylaştı. Manifesto’nun çeşitli yaklaşımlar tarafından parçalı ya da tarihsel bağlamından koparılarak okunmasına karşı çıkan Savran, metnin Marksist bir bütünlük içinde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti ve bu doğrultuda yürütülen tartışmaların güncel mücadeleler açısından anlamına değindi.

Panelin son konuşmacısı Mehmet Ö. Alkan, Komünist Manifesto’nun dünyadaki yayın serüvenini tarihsel belgeler eşliğinde aktardı. Metnin yazıldığı dönemden itibaren farklı ülkelerdeki basımlarına değinen Alkan, Türkiye’deki çeviri ve yayımlanma süreçlerini de ele aldı. Manifesto’nun Türkçe ve Ermenice baskılarının hangi dönemlerde gerçekleştirildiğine ilişkin bilgiler paylaşarak bu alandaki tartışmalar ve rivayetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından söz alan katılımcıların soruları ile panel tartışma bölümüne taşındı; Manifesto’nun güncelliği, farklı okuma biçimleri ve bugünün mücadele başlıklarıyla ilişkisi üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, Yordam Kitap’ın Twitter’da başlattığı “Okurdan Okura Manifesto Armağanı” kampanyası çerçevesinde 20 adet Komünist Manifesto okurlara hediye edildi.