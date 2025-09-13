Kömür için ballı teşvikler yolda

BirGün/ANKARA

Enerjide yıllardır süren sermaye lehine uygulamaların en yeni halkası, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklandı. Bayraktar, yerli kömür üretimini artıracak bir teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını belirterek son aşamaya gelen paketin ana hatlarını açıkladı.

Buna göre 2030 yılına kadar yerli kömür santrallarında üretilen elektrik 7,5 dolar/cent’ten alınacak. Yerli kömürle çalışacak yeni santrallar da 2045 yılına kadar alım garantisi kapsamında olacak. Sanayide yerli kömürün kullanılması teşvik edilecek. İthal kömür santrallerinden yerli kömürü harmanlayabilecek teknik kabiliyeti olanlara teşvik verilecek. Çevre yatırımı yapmayanlar, madencinin ücretini ödemeyenler ve kamuya borcu olanlar teşvikten yararlanamayacak.

KÂR GARANTİLENDİ

Bakan’ın açıkladığı bu teşvik paketi, uzun yıllardır uygulanan ve özel şirketlerin kârını garanti altına alan enerji politikalarının güncel bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, özel şirketlere kaynak aktarmayı birinci görev olarak gören iktidarın şimdi de Bakanlık üzerinden yerli kömür santrallarına alım garantisi vermekten, yeni kömür santralları kurmaktan, bu amaçla Çin şirketleri ile işbirliğinden söz ettiğini söyledi.

Yener Enerji Bakanı’na Soma Termik Santralı’na ilişkin “Soma Termik Santralı’nı özelleştirme ihalesinde satın alan grup satın alma bedelinin tamamını ödemiş midir? Ödemedi ise, kalan borcu ne kadardır? Soma Termik Santralı’nın ödemediği vergi ve sigorta borçları, ücret alacakları ve TKİ’den satın aldıkları ve bedelini ödemedikleri kömürden kaynaklanan ticari borçları ne düzeydedir? Bu yüksek düzeyde kamu zararı nasıl tazmin edilecektir? Oyuncu değişikliği ile batık şirket azat mı edilecektir?” sorularını yönetti.

EKOSİSTEM KORUNMALI

Yener, ‘yerli kömüre sevdalanan, yeni kömür santrallarına 2045’e kadar destek vereceklerini’ söyleyen anlayışın, 2053 Net Salım hedefine ulaşmak gibi bir niyetleri olmadığı, insanı ve doğal varlıkları korumak gibi düşüncelere uzak olduklarını vurguladı.

Enerji ve madencilik alanındaki tüm yeni düzenlemelerin, şeffaf, bilimsel ve katılımcı süreçlerle yeniden ele alınması gerektiğini belirten Yener, “Meslek örgütleri, yerel yönetimler ve demokratik kitle örgütleri etkin bir şekilde dahil edilmelidir. Hassas ekosistemler mutlak koruma altına alınmalı ve bu alanlar enerji ve madencilik faaliyetlerine kurban edilmemelidir. ÇED süreci, bağımsız, bilimsel ve bağlayıcı bir değerlendirme aracı olarak yeniden kurgulanmalı, bir formaliteye indirgenmesine izin verilmemelidir” dedi.

∗∗∗

SERMAYE LEHİNE UYGULAMALAR

• AKP’nin iktidarda olduğu yıllarda özellikle elektrik enerjisi sektörünün piyasalaştırılması için Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret, İşletme Hakkı Devri, Varlık Satışı gibi özelleştirme modelleri uygulandı ve özel firmaların serbest üretici olarak yeni elektrik santralları yapmaları teşvik edildi. Kamu kurumlarının yeni üretim yatırımları yapması ise önlendi.

• Bu dönemde özel elektrik üretim ve dağıtım şirketlerine doğrudan transferler, maliyet sübvansiyonları, vergi muafiyetleri, satış fiyatı ve yatırım desteklerinin yanı sıra arazi ve şebeke bağlantısı gibi kaynaklara erişim için imtiyaz ve öncelikler sağlanmış, kamu varlıkları tahsis edildi.

• Ardından yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğe ABD doları bazında ve yerli kömürden elektrik üreten santralların üretimlerinin bir bölümüne TL bazında dönemsel olarak güncellenen sabit fiyat ile alım garantisi verildi, bazı santrallara da üretimlerinden bağımsız olarak Kapasite Mekanizması adı altında da ödemeler yapıldı.

• Ayrıca doğalgaz yakıtlı santrallara maliyetinin altında bedel ile gaz satışı, yerli kömür santrallarına çevre izni teşviki, özelleştirilen yerli kömür yakıtlı santralların çevre mevzuatına uyum tarihinin ötelenmesi ve sonra çevre mevzuatına aykırılıklara göz yumulması şeklinde destekler de bulunuyor.

• 2012-2024 döneminde elektrik üretim şirketlerine elektrik enerjisinin PTF (Piyasa Takas Fiyatı) ağırlıklı ortalama ile hesaplanan ederine kıyasla, aynı dönemde PTF üzeri ödemelerin, Kapasite Mekanizması ödemelerinin ve doğalgaz santrallarına yakıt maliyeti desteğinin karşılığı 22,12 milyar ABD dolarına ulaştı.

∗∗∗

HEDEFLER GERÇEKÇİ DEĞİL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın, Kasım 2024’de açıkladığı Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda bugün mevcut 37 bin 156 MW kapasiteli RES ve GES kurulu gücünün on yıl içinde, yaklaşık 3,23 katı artırılarak 2035’de 120 bin MW’a çıkarılması hedefi bulunuyor. Bu rakam, güncel Ulusal Enerji Planı’nın RES ve GES’ler için 82 bin 500 MW olan kurulu güç hedefini yüzde 45,5 artırmakta ve 2035 için 40 bin MW RES, 80 bin MW GES olarak kurgulanıyor. Bu yeni hedeflere ulaşmak için yılda en az 2 bin 500 MW RES, 5 bin 500 GES olmak üzere 8 bin MW yeni kurulu güç devreye almak gerekir. Eş zamanlı olarak trafolar ve iletim şebekesinde de yeni kapasiteler tesis etme ihtiyacı var.