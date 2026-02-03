Kömür ithal, işçiler ihraç

Emek Servisi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, ithal kömüre dayalı enerji politikalarının yerli üretimi ve madencileri tasfiye noktasına getirdiğini belirterek Soma başta olmak üzere birçok bölgede istihdamın ve üretimin ciddi risk altında olduğunu açıkladı. Sendika, son 10 yılda kömür ithalatına yaklaşık 40 milyar dolar ödendiğini hatırlatarak, yerli kömür üretiminin bilinçli biçimde geriletildiğini vurguladı.

Açıklamada, Türkiye’nin önemli kömür rezervlerine sahip olmasına rağmen “kamu ve özel sektör santrallerinde ithal kömür kullanımının cazip hale getirilmesi ve yerli kömüre yönelik teşviklerin yetersiz kalmasının yerli üretimi gerilettiği” belirtildi.

BÖLGE EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR

Bu sürecin “Maden sahalarının atıl kalmasına, firmaların iflasın eşiğine gelmesine ve binlerce madencinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtığı” vurgulandı.

Açıklamada, maden sahalarının binlerce madenciye doğrudan istihdam sağladığı ve Soma ekonomisinin temel dayanağı olduğu belirtilerek, “İthal kömüre olan rağbetin yalnızca madencileri ve üreticileri değil, doğrudan Soma halkını ve tüm yöreyi büyük bir buhrana sürüklediği” vurgulandı. Yerli kömür arzı hazır olmasına rağmen ithal kömürün tercih edilmesinin “döviz kaybına ve istihdam kaybına yol açtığı” kaydedildi.

Son 10 yılda kömür ithalatına yaklaşık 40 milyar dolar ödendiği hatırlatılan açıklamada, “Son beş yılda kömür madenciliğinde işyeri sayısının 448’den 416’ya, çalışan sayısının ise 43 binden 32 bine düştü” bilgisine yer verilerek çok sayıda işletmenin kapandığı, büyük firmaların konkordato ilan ettiği belirtildi.