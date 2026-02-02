Kömür ithal işçiler ihraç: "Madencinin sabrı tükenmiştir"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, ithal kömüre dayalı enerji politikalarının yerli üretimi ve madencileri tasfiye noktasına getirdiğini belirterek Soma başta olmak üzere birçok bölgede istihdamın ve üretimin ciddi risk altında olduğunu açıkladı. Sendika, son 10 yılda kömür ithalatına yaklaşık 40 milyar dolar ödendiğini hatırlatarak, yerli kömür üretiminin bilinçli biçimde geriletildiğini vurguladı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin önemli kömür rezervlerine sahip olmasına rağmen “kamu ve özel sektör santrallerinde ithal kömür kullanımının cazip hale getirilmesi ve yerli kömüre yönelik teşviklerin yetersiz kalmasının yerli üretimi gerilettiği” belirtildi. Bu sürecin “Maden sahalarının atıl kalmasına, firmaların iflasın eşiğine gelmesine ve binlerce madencinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtığı” vurgulandı.

SOMA İFLAS EŞİĞİNDE

Sendika, yaşanan sürecin ülkedeki tüm santralleri ve maden sektörünü etkilediğini, bölgelerde belirsizliği ve mağduriyetleri daha da derinleştirdiğini kaydetti.

Soma’ya özel parantez açılan açıklamada, ilçenin yerli kömür üretimi ve termik santral işletmeciliği açısından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğu hatırlatılarak, “İthal kömür belasının Soma’da son bulmadığı, aksine bölgenin en önemli firmalarını iflasın eşiğine sürüklediği” denildi. Yerli kömür teşviklerinin yetersiz kaldığı, yerli kömür alımlarının planlanan seviyelerin çok altında kaldığı ve bunun üretici firmaları teknik ve finansal olarak ayakta kalamaz hale getirdiği ifade edildi.

BÖLGE EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR

Açıklamada, maden sahalarının binlerce madenciye doğrudan istihdam sağladığı ve Soma ekonomisinin temel dayanağı olduğu belirtilerek, “İthal kömüre olan rağbetin yalnızca madencileri ve üreticileri değil, doğrudan Soma halkını ve tüm yöreyi büyük bir buhrana sürüklediği” vurgulandı. Yerli kömür arzı hazır olmasına rağmen ithal kömürün tercih edilmesinin “döviz kaybına ve istihdam kaybına yol açtığı” kaydedildi.

Son 10 yılda kömür ithalatına yaklaşık 40 milyar dolar ödendiği hatırlatılan açıklamada, “Son beş yılda kömür madenciliğinde işyeri sayısının 448’den 416’ya, çalışan sayısının ise 43 binden 32 bine düştü” bilgisine yer verilerek çok sayıda işletmenin kapandığı, büyük firmaların konkordato ilan ettiği belirtildi.

Sendika, bu krizin aylar öncesinden görüldüğünü belirterek, “defalarca uyarı yapıldığı, mitingler düzenlendiği ve Ankara’da yetkili makamlara olası felaketin anlatıldı” dedi. Soma Termik Santrali’ne ilişkin bölümde ise “Santralin çalışmaması, ithal kömür politikalarının yerli üretimi boğması ve çözümsüz bırakılan belirsizliğin bölgeyi adeta nefessiz bıraktı” ifadelerine yer verildi.

Gelinen nokta açıklamada şu sözlerle özetlendi: “Santral çalışmıyor, firmalar üretim yapamıyor, işçiler işsiz kalma korkusuyla yaşıyor. Bölge ekonomisi can çekişiyor. İthal kömür kapıları ardına kadar açılırken, kendi toprağımızın kömürü can çekişiyor.”

Açıklamada, “Soma’da ve diğer bölgelerde üretim ve istihdamın ciddi risk altında olduğu” vurgulanarak, Soma Termik Santrali’nin tam kapasite çalıştırılması, kömür alım taahhütlerinin yerine getirilmesi ve yerli kömürün en cazip hale getirilmesi çağrısı yapıldı. Gerekli adımların atılmaması halinde demokratik ve yasal hakların kullanılacağı duyuruldu.