Kömür ocağına karşı ses yükselttiler: Dereköy sahipsiz değildir

Oktay EVSEN

Antalya Korkuteli’nde yurttaşlar, Dereköy Yaylası’nda hayata geçirilmek istenen kömür ocağı projesine karşı ses yükseltti. Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği’nin çağrısıyla Dereköy Meydanı’nda bir araya gelen yaşam savunucuları, daha önce de mücadele ettikleri projeye geçit vermeyeceklerini dile getirdi.

Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Hakan Halim Okudan tarafından okunan basın açıklamasında, bölgenin 17 köyün tarımını beslediğinin, içme suyu kaynaklarını barındırdığının, doğasıyla, üretimiyle ve yaşamıyla bir bütün olduğunun altı çizildi.

Daha önce bölge halkının mücadelesiyle iptal ettirilen projenin alanının daraltılarak yeniden gündeme getirildiğini belirten Okudan, “Kısa vadeli ekonomik kazançlar uğruna; su kaynaklarımızın kirletilmesine, tarım arazilerimizin yok edilmesine, doğal yaşamın geri dönülmez şekilde tahrip edilmesine razı değiliz. Unutulmamalıdır ki; su yoksa hayat yoktur. Toprak yoksa üretim yoktur. Doğa yoksa gelecek yoktur. Bugün burada verdiğimiz mesaj nettir: Bu mücadele sadece Dereköy’ün değil, Antalya’nın, Torosların ve geleceğimizin mücadelesidir. Proje dosyasında belirtiliyor; Tüm bu açık ocak işletmeciliği faaliyetleri dâhilindeki işlemler fiziksel olarak alandaki topoğrafya üzerinde değişikliğe sebebiyet verecektir” dedi.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na şu sözlerle seslenildi: “Aslına amacına hizmet etmeyen bu ÇED kararı iptal edilmelidir. Bu kadar trajikomik olmayın. Yarın kömürün suyunu mu içeceğiz, taş mı yiyeceğiz?”

SAHİP ÇIKIYORUZ

Yaklaşık 400 dönüm arazide 4 yıl çalışma yapılacağını belirten Okudan, “17 köyü ve Korkuteli Barajı’nı besleyen aynı zamanda tarım toprakları ve içme suyu ihtiyacımızı karşılayan su kaynaklarının bulunduğu bu lokasyonda madene iznin verilmesi sonucu bizi neler bekliyor farkında mıyız” diye sordu.

Açıklama, şu sözlerle son buldu: “Dereköy’de kömür ocağı istenmiyor! Dün nasıl dimdik durduysak, bugün de aynı kararlılıkla buradayız. Hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Yetkililere çağrımızdır: Karar verirken sadece bugünü değil, yarını düşünün. Millet unutsa tarih unutmaz. Telafisi mümkün olmayan zararların altına imza atmayın. Bir başka Antalya bir başka Korkuteli Dereköy yok. Bizler Torosların evlatlarıyız. Biz sadece topraklarda yaşamıyoruz, aynı zamanda sahip de çıkıyoruz. O yüzden Dereköy halkı kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla ve genciyle buradadır ve Dereköy sahipsiz değildir!”