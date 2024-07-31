Kömür tehdidi sil baştan

Haber Merkezi

Eskişehir’in en verimli tarım arazilerinden olan Alpu Ovası’nda termik santral kurulumu için bir kez daha adım atılıyor. Defalarca kez ihaleleri iptal edilen alan için projenin iptali kararı Danıştay tarafından da onanmıştı.

EÜAŞ’a bağlı Termik Santraller Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda termik santral kurma çalışmalarının yeniden başlayacağı ve Santral Yer Seçim Komisyonu’nun kurulacağı öğrenildi. Projenin önceki iptallerinin gerekçeleri arasında Alpu Ovası’nın Büyük Ova Koruma Alanı, yani tarımsal sit, ilan edilmesi ve maden sahasının da birinci derece arkeolojik sit alanı olması vardı.