Kömür yardımı nasıl alınır? Kömür yardımı başvuru kılavuzu 2025

Kömür yardımı, dar gelirli ailelerin ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından sağlanan bir sosyal destek türüdür. Kömür yardımı başvurusu yapmak isteyen kişiler, belirli adımları izleyerek bu imkandan faydalanabilirler. İşte kömür yardımı başvurusu için izlemeniz gereken yollar:

1. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA BAŞVURU

İkamet ettiğiniz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek kömür yardımı için başvuruda bulunabilirsiniz. Vakıf, sosyal yardımları değerlendiren ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan ana kuruluştur. Başvuru sırasında kimlik belgenizi ve gerekli belgeleri yanınızda bulundurmanız önemlidir.

2. E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kömür yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden yapmak oldukça kolay hale gelmiştir. e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sekmesini kullanabilirsiniz. Buradan başvurunuzu doldurup gönderebilirsiniz.

Link: https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

3. POSTA YOLUYLA BAŞVURU

Eğer fiziksel olarak vakfa gidemiyorsanız veya e-Devlet kullanmıyorsanız, posta yoluyla da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bir dilekçe yazarak ve gerekli belgeleri ekleyerek ilgili SYD Vakfına göndermeniz yeterlidir.

BAŞVURU SÜRECİ VE KÖMÜR TESLİMATI

Başvurunuz ilgili SYD Vakfı tarafından detaylı bir şekilde incelenir. Bu incelemenin ardından, yardım başvurunuzun kabul edilip edilmeyeceği Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanır. Yardım onaylandığı takdirde, yaşadığınız il veya ilçeye yapılan kömür sevkiyatı sonrası, vakıf kömürleri en kısa sürede adresinize ulaştırır.

KÖMÜR YARDIMI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Başvuru sırasında istenen belgeleri eksiksiz sunmaya özen gösterin.

e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların durumunu düzenli olarak kontrol edin.

Kömürlerin teslimi sırasında irtibat bilgilerinizi güncel tutun.

Kömür yardımı, kış aylarında ısınma konusunda destek almanız için büyük bir kolaylık sağlar. Başvurunuzu zamanında yaparak bu imkandan yararlanabilirsiniz.