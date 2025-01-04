Kömürden çıkış planı yok

Haber Merkezi

Türkiye Temiz Hava Hakkı Platformu (TTHP), 2024'te kömüre karşı verilen temiz hava hakkı mücadelesine ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, “İngiltere ülkedeki son kömürlü termik santralini de kapatarak, kömürden elektrik üretimine son verdi. Avrupa Birliği’nin Dış Ortam Hava Kalitesi ve Avrupa için Temiz Hava Direktifi yapılan önemli değişikliklerle yeniden yayınlandı.

Azot dioksit ve ozon gibi kirleticiler için izin verilen limit değerler düşürüldü. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutabilmek için başta kömür olmak üzere fosil yakıtların acilen terk edilmesi gerekliliği pek çok bilimsel raporla ortaya konmuş olsa da COP29’da fosil yakıtlardan uzaklaşma ve kömürden çıkışa dair hiçbir ilerleme kaydedilmedi ve somut bir karar kayda geçmedi" denildi.

"Türkiye’de 2022 yılında en az 68 bin 440 kişi hava kirliliği nedeni ile hayatını kaybetti" ifadelerinin yer aldığı raporda şunlar kaydedildi: "Türkiye, bu yıl 29’uncusu yapılan İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda 2053 Uzun Vadeli İklim Stratejisini açıkladı. Strateji belgesi, Türkiye'nin 2053 yılına kadar 'kalkınma önceliklerinden taviz vermeden' 'net sıfır' hale gelme hedefine nasıl ulaşacağını detaylandırıyor. Plan kapsamında 2053’te enerji arzının yüzde 69’unun yenilenebilir enerjiden karşılanacağı açıklandı. Ancak planda kömürden çıkışa dair de bir plan yer almıyor. İki yıldır devam eden Afşin Elbistan A Termik Santraline Ek İki Ünite Projesi çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projenin ÇED’ine olumlu kararı verdi.”