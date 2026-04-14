Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu: “Her bir Konaklıya dokunmaya çalıştığımız iki yıl geçirdik”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak’taki iki yıllık görev süresini ulusal ve yerel basın temsilcilerinin yer aldığı bir basın toplantısıyla değerlendirdi.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, göreve gelir gelmez peş peşe açılışlar yaptıklarını ve sosyal belediyeciliği ön plana aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“İlk geldiğimizde peş peşe açılışlarımızı yaptık. Psikososyal Destek Merkezimizi, İstihdam Ofisimizi, Narin Parkımızı açtık. Dayanışmayla büyüyen bir Konak hedefledik. Kuşkusuz, öncelik temel belediyecilik hizmetleri. Temel belediyecilik hizmetlerini sosyal destek ve yardımlarla taçlandırmak amacımız. Ama ülkemizde inanılmaz bir derin yoksulluk var. Kent yoksulluğu hiç olmadığı kadar yüksek oranlara çıkmış durumda. Konak’ı da biliyorsunuz, çok uçlarda bir ilçe. En varsılıyla en yoksulunun, en eğitimlisiyle okuma yazması olmayanların iç içe, yan yana, bir sokak arayla yaşadığı bir ilçe. Dolayısıyla sosyal destekler bizim olmazsa olmazımız. Mutluluk Kahvelerimiz artık markalaştı diyebiliriz. Kendi yaşamımızdan da pay biçerek etrafımızdaki emekli olan komşularımızın, aile fertlerimizin gününü geçirecekleri yer eksikliğini gördüğümüzde böyle bir şeyi açma fikri doğmuştu ve şu an sekiz noktada, gittiğimizde oturacak yer bulamadığımız Mutluluk Kahvelerimiz hizmette. Giysi Marketlerimizde bebekten gelinliğe, damatlığa, sünnet kıyafetine kadar Konak’ta herkesin, her an yanındayız. İstiyoruz ki kimse kendisini yokluk içerisinde hissetmesin. Gıda desteklerimiz, Ramazan’da iftar desteklerimiz, sokaklarda sıcak çorba dağıtımımız, ikinci el eşya hattımız, hijyen malzemesi desteğimiz gibi sosyal yardımlarla her bir Konaklıya dokunmaya çalıştığımız iki yıl geçirdik.”

İLK KAZMAYI VURABİLİR HALE GETİRDİK

Konuşmasını kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatarak sürdüren Başkan Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte yürütülen mikro bölgeleme ve benzeri çalışmalar hakkında da bilgi verdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Konak’ta hala doğal gazı olmayan, kömür sobası yanan mahalleler var. Geldiğimizde en büyük projelerimizden biri buydu. İzmirGaz’la birlikte yürüttüğümüz çalışmayla çok büyük oranda, Konak’taki sokaklar doğal gaza kavuştu. Dirençli bir Konak hedefiyle yola çıkmıştık. Deprem kenti Konak, pek çok afete, su baskınına maruz kalan Konak, bunlardan kurtulabilmesi için de her türlü afete dirençli hale getirilmesi gereken bir Konak var. Dün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde geçti, Konak ilçesinde Büyükşehir mikro bölgeleme çalışmasına çok yakında başlıyor. Bir yandan zemin etütleriyle bundan sonraki yapılaşmanın nasıl olacağının yol haritasını çizen bir mikro bölgeleme çalışması var. Bir yandan bizim yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Geldiğimizde Konak’ın 660 hektarlık alanının tamamının kentsel dönüşüm planları yapılmıştı. Biz bu planlarda hiçbir değişiklik yapmadık. Bu planların uygulama imar planlarını çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. 18 uygulamalarıyla artık Konak’ta herkesin imar durumu alıp inşaata başlayabileceği bir hale getirmeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında neredeyse ilk kazmayı vurabilir hale getirdik. Bir yandan yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor, Ticaret Odasındaki meslek gruplarına sunumlarımızı yapıyoruz, TOKİ müteahhitleri dahil herkese ‘Gelin, Konak’ta yatırım yapın’ diyoruz. Burada da karşılaştığımız en büyük zorluk, yine, ülkenin özellikle de içinde bulunduğu, ekonomik sıkıntılar. Ama inşaat sektöründeki bu sıkıntılara rağmen bizim Konak Belediyesi yeni hizmet binamızın çalışmaları sürüyor, bu senenin sonunda yeni binamızda hizmet vermeye başlayacağız.”

Başkan Mutlu, kentsel dönüşüm çalışmaları içinde metruk bina yıkımıyla ilgili de önemli bilgiler verdi. Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla yaklaşık 700 metruk binanın yıkıldığını belirten Başkan Mutlu, “Konak, kaçak yapılaşmış bir konut stokuna sahip. Yıllarca göz yumulan, hep karşı çıktığımız imar aflarıyla meşruluk kazanmış binalara sahip ve bunların bir kısmı da ekonomik ömrünü doldurduğu için artık içinde hiç kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş binalar. Biz şu ana kadar bu metruk binalardan 400 tanesini yıktık. Yaklaşık 300 tanesini Büyükşehir Belediyesi yıktı. Hala yıkılacak binlerce metruk binamız var. Onların yıkılması ve temizlenmesi devam ediyor. Bunu en rahat görebildiğiniz alan Yeşildere’de. Gültepe, Ferahlı, Tepecik ve diğer mahallelerde yıkımlar devam ediyor” dedi.

Konak’ın sokaklarının Akdeniz kültürüyle ve İzmir geleneğiyle bağdaşık bir şekilde dizayn edilerek sağlıklı, kullanışlı ve estetik olacağını dile getiren Başkan Mutlu şu ifadeleri kullandı: “Kentsel tasarım rehberi hazırladık. Bir mimar olarak isteğim sokakların bir tasarım dili olmasıydı. Her bir sokağın kaldırımı, ağacı, nasıl düzenleneceği, yol çizgileriyle, bütün çağdaş kentlerdeki gibi bir tasarımı olmalıydı. Biz bunun ilk uygulamasına Alsancak’ta 1474, 1456 Sokaklarda başladık ve bütün Konak için de hazırladık. Kaldırımlarımızı yapıyoruz, ağaçlarımızı dikiyoruz, aydınlanmamızı yapıyoruz. Bu çalışma bittiğinde Kıbrıs Şehitleri ve Talatpaşa Caddeleri arasında kalan, yayaların kolay yürüyemediği bölge ağırlıklı olarak yayalaşmış, kent estetiği açısından başarılı, aydınlık sokaklarına ve hak ettiği değere kavuşacak. Yayalarla ilgili bir başka çalışmamız da sarı çizgi uygulaması. Biz bir Akdeniz şehriyiz. Tabii ki sokakta yiyip içeceğiz. İzmir de sokakta bir hayatı paylaşmak demek. Bunun bir kuralı olmasını istedik. Ben Mimarlar Odasında görevliyken hazırladığımız bir broşür vardı; kaldırımlar yayalarındır, diyen. Bebek arabasıyla, tekerlekli sandalyeyle rahat ulaşım sağlamasını hedefledik. Bunu da bir yönetmelikle belirledik. Hangi işletmenin kaldırıma ne kadar çıkma yapabileceği, hangi iş kolunun dışarıda sergileme yapabileceğini kurallara bağladık. Okul önlerinde de renkli yol uygulaması başlattık. Çocukların okula erişiminde güvenli yürümesini sağlamak için, araç sürücülerinin orada bir okul olduğuna dair dikkatini çeken bir düzenleme yaptık.”

1500 KOMŞUMUZU İŞ SAHİBİ YAPTIK

Konak Personel İstihdam Ofisi’nin 1500 Konaklıyı iş sahibi yaptığının altını çizen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Ülkede ve Konak’ta en büyük sorunlardan biri istihdam. Seçildikten sonra bütün belediye başkanlarına CV’ler gelir. Belediyelerin istihdam fazlası var. Belediyeler birere istihdam yeri değil, kamunun vergileriyle kamuya hizmet için kurulan kamusal kurumlar. Kurduğumuz istihdam ofisiyle Konak’ta yaşayan yaklaşık 1500 komşumuzu iş sahibi yaptık. Özel sektörle iş arayanları buluşturan, onların iş bulmasını kolaylaştıracak meslek edindirme kurslarıyla kalifiye hale getiren bir sistem kurduk. Her iş kadın işidir, diyerek kadınların CNC operatörlüğü dahil her alanda eğitim almasını sağlayarak sanayi sektöründe de kadın istihdamı yarattık” dedi.

KADIN EMEĞİNİ GÖRÜNÜR KILDIK

Kadın belediye başkanı olarak kadınlara yönelik çalışmalarda büyük bir önem ve özen hali içinde hareket ettiklerini belirten Başkan Mutlu, “Kadın belediye başkanı olarak kadın kenti Konak için Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladık. Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliğini Konak’ın her alanına nüfuz ettirmek için yürüttüğümüz çalışmalarda özellikle kadınların üzerindeki bakım yükünü biraz olsun alabilmek için Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimiz açtık. 300 çocuğumuz hiçbir ücret ödemeden ister yarım ister tam gün, ister saatlik olarak bu hizmetten yararlanıyor. Bugün bir özel kreşte nasıl bir ortam varsa Konak Belediyesi’nin oyun evlerinde aynı olanaklar ve eğitim var. Çocuklarını oyun evlerine bırakan anneler de işe girip çalışmaya başladı. Bir anlamda kadın istihdamını destekleyen de bir proje oldu. Kadın emeğini görünür kılmak için kermeslerimiz devam ediyor. Kadın danışma merkezlerimiz var. Şiddetin en yoğun yaşandığı ilçelerden biri maalesef Konak. Kadınların gelip danışabildiği, şiddete karşı destek alabildiği bir merkez oluşturduk. Kadınları güçlendiren protokoller imzaladık” dedi.

YENİ PROJELERİ AÇIKLADI

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, iki yılın ardından çok yakında pek çok açılış ve temel atmayla hizmete devam edeceklerinin müjdesini verdi ve yeni projeleri şöyle sıraladı: “Çok yakında, açılışlarında sizlerle buluşacağımız projelerimiz var. Bir tanesi Altınpark Arkeopark… Biz projeyi elden geçirerek Koruma Kurulu onayını aldık. İhalesine çıkmak üzereyiz. Altınpark Arkeopark Projesi çok yakında başlayacak. Çakaloğlu Han’ın projeleri yapılmış, ruhsatı alınmıştı. Küçük bir kamulaştırma işlemi vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Valilikle görüşmelerimiz sürüyor. Burada, imalata başlamak üzere çok yol kat ettik. Hamdi Dalan Sabun Müzesi’nin 5 Mayıs’ta ihalesi var. Projesi bitti, Valilikten onay aldık ve projenin yüzde 70’i fonundan karşılanacak. Bittiğinden Kemraltı’nda çok güzel bir müzeye kavuşacağız. 1. Kadriye Mahallesi’nde Taziye Evi projesi ihaleye çıkıyor ve çok yakında onun temel atmasında beraber olacağız. Eski jandarma alanı, dünyaca ünlü mimarımız Emre Arolat’ın bize hibe ettiği avan projesiyle yol alacak ve eminim ki bittiğinde ödüller alacak. İçinde kültür merkezi, kafe, yüzme havuzu, otopark, yerel üretici satış yeri olacak. Yeni parklar için uygun alanlar ağırlıklı yeni kent merkezinde yer alıyor. Orada yüksek yapıların yapılmasıyla birlikte düzenleme ortaklık payından kamuya ayrılan büyük alanlar var. O alanlarda parklar oluşturacağız. Bir tanesi 15-20 gün içerisinde tamamlanacak ve açılışını gerçekleştireceğiz. Arkasından tenis kulübü inşaatımız başlayacak. Bu sene bitmeden açılışını yapacağız. Halkapınar’da parklarımız olacak. Kemal Reis Mahallesi’nde Konak Belediyesi’nin planında konut olarak geçen iki arsası için belediye hizmet alanı olarak plan tadilatı yaptık. Kreş ve semt merkezi olarak projelendirdik, planlarını yaptık, ihaleye çıkacak.”