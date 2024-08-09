Konak Belediyesi, ayrıcalıklı imar hakkı kararına dava açtı

Konak Belediyesi, Kordon Tarihi Sit Alanı'na yönelik yeni imar düzenlemesine ilişkin "yürütmesinin durdurulması ve iptali" talebiyle dava açtı.

Konak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu imar değişikliğinin şehircilik ilkelerine ve mevcut imar mevzuatına aykırı olduğu belirtildi.

İmar mevzuatına göre parselin cephe aldığı yol dikkate alınarak kat sayısının 8 kat olarak belirlenmesi gerektiği ifade edilirken, yapılara nasıl fonksiyon yükleneceği gibi aşamaların proje özelinde değil imar planı kararı olarak/plan değişikliği kapsamında bütüncül olarak çevre plan koşullarının dikkate alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Dava, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11 Haziran 2024 tarihli kararıyla 3641 ada 1 parselde zemin+18 kat/65 metreyi aşmayan yapılaşma izni verilmesine yönelik alınan karara karşı açıldı.

Açıklamada, “Öngörülen yükseklik kararının Kordon Tarihi Sit Alanı üzerinde olumsuz etki yaratacağı ve ulaşım başta olmak üzere tüm altyapı sistemleri üzerinde ek yük getireceği şeklindeki uyarılarımız dikkate alınmadığı için Belediyemizce hukuk yoluna gidilmiştir. Bilinmesini isteriz ki, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası Konak'ta yaşayan komşularımızın iradesiyle seçilerek göreve başladığımızdan itibaren yaptığımız tüm iş ve işlemler Anayasa, kanun ve yönetmeliklerin Belediyemize sağladığı görev, yetki ve sorumluluklar dahilinde gerçekleştirilmektedir. Konak'ta yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve nitelikli bir kentte yaşamaları için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” denildi.