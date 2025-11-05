Konak Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonu: 4 gözaltı

Konak Belediyesi’nde Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi kapsamında gerçekleştirilen ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaközü, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM'da yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu ve İZ-TARIM çatısı altında Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPACE projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlüğe ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

2 farklı 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı. 1’i Erzincan’da olan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün, sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanıp gözaltına alındı. 1 kişiyi yakalamak için çalışmalar ise devam ediyor.

BELEDİYEDEN ÜÇ ÇALIŞAN HAKKINDA AÇIKLAMA

Konak Belediyesi'nden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında üç belediye çalışanının gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, soruşturmanın belediye AR-GE (Dış İlişkiler) Müdürlüğü tarafından pazarlık usulü ile ihalesi yapılmış bir hizmet alım işine ilişkin olduğu belirtildi. Belediye açıklamasında, belediyenin iç denetim raporu doğrultusunda maddi hata kaynaklı fazla ödeme yapılması nedeniyle zararın ilgili personellerden faizi ile birlikte tahsil edildiği kaydedildi.

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 5 Kasım 2025 günü Belediyemizde görev yapan 3 çalışanımız hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu soruşturma, Belediyemiz AR-GE (Dış İlişkiler) Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Ağustos ayında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/F maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihalesi yapılmış olan, toplam 1 milyon 580 bin 650 TL bedelli bir hizmet alım işine ilişkindir.

Belediye Başkanlığımızın talimatıyla İç Denetim Birimimizce kapsamlı bir inceleme başlatılmış olup, yapılan denetim sonucunda sözleşmedeki bazı kalemlerde maddi hatalar bulunduğu 17 Haziran 2025 tarihli inceleme raporu ile tespit edilmiştir. İç denetim raporu doğrultusunda maddi hata kaynaklı olarak 177 bin 984 TL tutarındaki fazla ödeme, 27 Haziran 2025 tarihinde ilgili personellerden faizi ile birlikte tahsil edilmiş. Soruşturma adli makamlarca yürütülmekte olup, sürecin her aşaması Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğümüz ve Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yakından takip edilmektedir.

Belediyemiz, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için adli makamlara gerekli tüm desteği vermektedir. Şeffaf yönetim ilkemiz doğrultusunda her işlemimiz kanuna uygundur, kamu kaynaklarından harcanan her bir kuruşun kaydı vardır. Belediyemiz her koşulda adaletin, hukukun ve doğruluğun yanında olmaya devam edecektir. Konak Belediyesi olarak sürecin şeffaflık ve adalet ilkeleri doğrultusunda tamamlanacağına inandığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Belediyemizin resmi açıklamaları dışında kamuoyu tarafından hiçbir bilgiye itibar edilmemesini önemle rica ederiz."