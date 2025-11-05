Konak Belediyesi’nde 3 çalışan gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Konak Belediyesi’nde görev yapan 3 çalışan hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Soruşturmanın, belediyenin AR-GE (Dış İlişkiler) Müdürlüğü tarafından 2024 yılı ağustos ayında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ve toplam 1 milyon 580 bin 650 TL bedelli bir hizmet alımına ilişkin olduğu belirtildi.

Konak Belediyesi konu hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, “Söz konusu soruşturma, Belediyemiz AR-GE Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Ağustos ayında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/F maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihalesi yapılmış olan, toplam 1 milyon 580 bin 650 TL bedelli bir Hizmet Alım İşine ilişkindir. Belediye Başkanlığımızın talimatıyla İç Denetim Birimimizce kapsamlı bir inceleme başlatılmış olup, yapılan denetim sonucunda sözleşmedeki bazı kalemlerde maddi hatalar bulunduğu 17 Haziran 2025 tarihli inceleme raporu ile tespit edilmiştir. İç denetim raporu doğrultusunda maddi hata kaynaklı olarak 177 bin 984 TL tutarındaki fazla ödeme, 27 Haziran 2025 tarihinde ilgili personellerden faizi ile birlikte tahsil edilmiş. Soruşturma adli makamlarca yürütülmekte olup, sürecin her aşaması Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğümüz ve Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yakından takip edilmektedir” denildi.

"HER İŞLEMİMİZ KANUNA UYGUNDUR"

Açıklamada şunlar belirtildi: “Belediyemiz, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için adli makamlara gerekli tüm desteği vermektedir. Şeffaf yönetim ilkemiz doğrultusunda her işlemimiz kanuna uygundur, kamu kaynaklarından harcanan her bir kuruşun kaydı vardır. Belediyemiz her koşulda adaletin, hukukun ve doğruluğun yanında olmaya devam edecektir. Konak Belediyesi olarak sürecin şeffaflık ve adalet ilkeleri doğrultusunda tamamlanacağına inandığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”