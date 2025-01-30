Konak Belediyesi’nden anı evi açıklaması

Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak Belediyesi’ne tahsis edilen “Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi”nin kreş olacağı iddialarına yanıt vererek yalanladı.

Yapılan açıklamada, “Ocak ayı içerisinde devir teslimi tarafımıza gerçekleşen ve tarihe tanıklık eden bu değerli yapı, aslına uygun olarak kullanılmaya devam edecek ve fonksiyonunda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı anısına kente kazandırılan Anı Evi’ndeki geçici sergi süreci bitmiş, ayrıca Kurtuluş Savaşı döneminden günümüze kalan şartlı bağış kapsamındaki bazı belge ve objeler belediyemize yapılan tahsisin ardından bağışçılar tarafından geri alınmıştır” denildi.

Anı Evinin hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında misafirlerini ağırlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, “Ayrıca önümüzdeki süreçte bu değerli anı mekânını, düzenleyeceğimiz tarih söyleşileri, kuruluşa ve kurtuluşa dair farklı sergiler ve özellikle de çocuklara yönelik tarihimiz hakkında bilinçlendirici atölyelerle daha da değerli hale getirmek için çalışmalarımız başlamıştır. Konak Belediyesi olarak şehrimizin tarihi değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrimizin geçmişine sahip çıkmak ve değer katmanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.