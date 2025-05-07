Konak sevdası paraları yuttu

Aydın Söke’de inşa edilecek Hükümet Konağı için çalışmalar, Mayıs 2023’te başladı. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 4 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ihale kapsamında 73 milyon 650 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Valilikten 73,6 milyon TL’lik ihale alan yüklenici firmaya 26 Mayıs 2023 tarihinde, konağın inşa edileceği yerin teslimi gerçekleştirildi.

Yüklenici firma, ihale sözleşmesi gereği projeyi 480 günde bitirmeyi taahhüt etti. Bu kapsamda Aydın Söke Hükümet Konağı’nın 17 Eylül 2024 tarihinde teslim edilmesi planlandı.

AKP’LİLERDEN ZİYARET

AKP heyeti, konağın taahhüt edilen teslim tarihine 11 gün kala inşaat sahasına gitti. Heyete, TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Mustafa Savaş ile AKP milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ile AKP MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer yer aldı. AKP Aydın milletvekilleri ziyaretin ardından, konağın en kısa sürede bitirileceğini açıkladı. AKP’li Özmen, konakla ilgili açıklama yaparak, “Söke Hükümet Konağı yeni hizmet binası hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Aydın Söke Hükümet Konağı, AKP'lilerin iddia ettiği gibi, “Kısa süre içinde” tamamlanamadı. Müteahhidin inşaatı yarım bıraktığı öğrenildi.

PARA YUTAN KONAK

Aydın Valiliği, yarım bırakılan konağın inşaatı için ikmal ihalesi düzenlemek zorunda kaldı. 26 Mart 2025 tarihinde düzenlenen ikmal ihalesi kapsamında bir inşaat şirketiyle 28 milyon 550 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Konak için harcanan toplam para, 102 milyon 200 bin TL’ye yükseldi.