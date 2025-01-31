Konak sevdası tasarruf dinlemiyor

13 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni yok sayan projelere, hükümet konakları projeleri de eklenecek. Kamu adına yapılan bina kiralamaları ve yeni bina yapımlarını üç yıl süreyle durduran Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, 2025 yılı yatırım programına alınan 68 hükümet konağı ile delik deşik edilecek. Toplam 68 adet öngörülen yeni hükümet konaklarının bazıları 2025 yılı içinde tamamlanırken 2025 yılı yatırım programı kapsamında “İz ödenek” verilen çok sayıda hükümet konağının tamamlanması ise daha sonraya bırakılacak.

Ekonomik krizin gölgesinde, yüksek maliyetle yaptırılan hükümet konakları, ilk kez Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde tartışmaya açıldı. Türkiye’deki ekonomik krizin giderek derinleştiği 2022 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında Süleyman Soylu, yüksek maliyetle yaptırılan konakların fotoğrafının altına, “Yakıştı mı, yakıştı” notunu düştü.

YENİ 68 KONAK

Soylu’nun, “Yakıştı mı, yakıştı” paylaşımının ardından gözler, hükümet konakları için harcanan paraya çevrildi. 2022 yılı itibarıyla hemen her yıl yüz milyonlarca lira harcanan hükümet konakları inşaatlarının 2025 yılında da para yutmaya devam edeceği öğrenildi. Kamunun 2025 yılı yatırımları için hazırlanan programda, 68 yeni hükümet konağı öngörüldü.

2025’TE 1,5 MİLYAR LİRA

Yatırımlara yönelik mali tablolardan edinilen bilgiye göre, 2016-2024 döneminde inşasına başlanan ve büyük bölümü tamamlanan hükümet konakları için 1 milyar 405 milyon 300 bin TL kaynak kullanıldı. Hükümet konakları için 2025 yılında ise 1 milyar 540 milyon 150 bin TL’lik kaynak kullanılacağı belirtildi.

YÜZ MİLYONLUK KONAKLAR

2025 yılı için ayrılan 1,5 milyar TL’lik kaynağın kullanılacağı toplam 361 bin 990 metrekare büyüklüğündeki bazı Hükümet Konakları ise şöyle sıralandı:

• Zonguldak Ereğli Hükümet Konağı: 55 milyon TL

• Antalya Serik Hükümet Konağı: 30 milyon TL

• Kırşehir Hükümet Konağı: 167,2 milyon TL

• Konya Kadınhanı Hükümet Konağı: 162 milyon TL

• Balıkesir Altıeylül Hükümet Konağı: 180 milyon TL

• Şanlıurfa Eyyübiye Hükümet Konağı: 100 milyon TL