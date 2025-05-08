Konak'ta grev kırıcı hamle

Konak Belediyesi ile belediye şirketlerinden MER-BEL’de çalışan DİSK Genel-İş üyesi işçiler arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonuçsuz kaldı. İşçiler iki gün önce greve çıktı. Grevle birlikte ilçede temizlik hizmetleri durdu, sokaklarda çöp birikmeye başladı.

Belediye, grevin ikinci gününde “çöp bırakmayın” çağrısı yaptı. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu tarafından yapılan açıklamada, ilçe sakinlerine şöyle seslenildi: “Sizlerden ricamız, bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız; mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır. Sabrınıza ve anlayışınıza teşekkür ederiz.”

Ancak bu çağrıya rağmen çöpler birikmeye devam etti. Bunun üzerine belediye yönetimi, kentte bulunan diğer CHP’li ilçe belediyelerinden personel takviyesi aldı.

Konak dışından gelen işçilerle çöpler toplanmaya çalışıldı. İşçiler ise grev kırıcılığa karşı dün akşam saatlerinde çöp konteynerlerinin başında nöbet tuttu.