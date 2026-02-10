Konakçı krizinde yeni perde: “Fuhuş ve FETÖ dosyası”

Cumhuriyet ve laikliği hedef alan açıklamalarıyla gündem olan İmam Halil Konakçı, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ihraç edileceği iddialarını yalanladı. Konakçı, iddiaları yalanladığı açıklamasında iki Diyanet yöneticisi hakkında çarpıcı suçlamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada Konakçı, “Diyanet içinden isimlerin” kendisiyle uğraştığını savundu. İhraç edileceği bilgisinin doğru olmadığını, “Yetkili makamlara teyit ettirdiğini” öne süren Konakçı, bir Diyanet yöneticisinin kendisine aracı ile “İstifa et yoksa ihraç edileceksin” mesajını gönderdiğini savundu.

ÇARPICI SUÇLAMA

Konakçı paylaşımında öte yandan, iki üst düzey Diyanet yöneticisinin yakınları hakkında, “Fuhuş ve FETÖ dosyası” olduğunu ve dosyaların Diyanet yöneticileri tarafından sümenaltı edildiğini de iddia etti. Konakçı, hakkındaki ihraç dosyasını reddettiği ve Diyanet yöneticilerini suçladığı paylaşımını saatler sonra sildi. Yeni bir paylaşım yapan Konakçı, “Dün gece çok hürmet ettiğim, hatırını kıramayacağım, aslında herkesin de tanıdığı ve hürmet ettiği bir büyüğüm aradı ve ısrarla rica ettiği için yaptığım açıklamayı kaldırdım” ifadesini kullandı.

DOSYALAR KİME AİT

Yaşananları BirGün’e değerlendiren Diyanet kaynakları, “İddia edilen fuhuş dosyaları kime ait?” diye sordu. Arpaguş’un İstanbul İl Müftülüğü döneminde Konakçı ile ilgili, “Başkan olsam gereğini yapardım” dediğini öne süren başkanlık kaynakları, “Safi Arpaguş’un Konakçı’yla ilgili kanaati başkan olduktan sonra değişmiş midir?” sorusunu yöneltti.

***

KONAKÇI KRİZİ

Diyanet müfettişlerinin, Cumhuriyete ve muhalefete yönelik düşmanca söylemleriyle gündeme gelen İmam Halil Konakçı’nın ihracını önerdiği belirtiliyor. Erbaş’ın, “Muhafazakâr çevreyi rahatsız etmemek” için dokunmadığı Konakçı’ya yönelik ihraç önerisini içeren raporu, Arpaguş’un da üç aydır imzalamadığı savunuluyor. Diyanet yönetimi iddiaya yönelik sessizliğini korurken Konakçı, “Yetkili makamlarla görüştüğünü ve Arpaguş’un önünde ihraç dosyası olmadığını” savunuyor.