Konaklama imkanı olan 16 kayak merkezinin sadece 3'ünde itfaiye ekibi görev yapıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes ve Bursa'daki Uludağ ile Kahramanmaraş'taki Yedikuyular'da yangınlara ilk müdahaleyi, merkezlerde konuşlandırılan itfaiye ekipleri yapıyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Grup Amirliği'nde bir itfaiye aracı hazır bekletiliyor. Birimde 9 personel, 3 vardiyada görev yapıyor.

ULUDAĞ

Uludağ'da, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait biri merdivenli 2 müdahale aracı ve su tankeri olmak üzere 3 itfaiye aracı hizmet veriyor.

Otellere ait olan ancak kullanımı Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş bir müdahale aracının yanı sıra 7 itfaiye personeli de merkezde görev yapıyor. Kayak merkezinde İtfaiye İstasyon Amirliği de bulunuyor.

YEDİKUYULAR

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde de 1 itfaiye aracı ve 3 personel görev yapıyor. Ayrıca merkezde AFAD'ın 2 kar motoru ile 5 personel daimi hizmet veriyor.

DİĞER KAYAK MERKEZLERİ

Erciyes, Uludağ ve Yedikuyular'ın haricinde konaklama imkanı bulunan 13 kayak merkezinde ise itfaiye istasyonu bulunmuyor, ihbarlara en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri sevk ediliyor.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla gündeme gelen Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yanı sıra Antalya Saklıkent, Bingöl Hesarek, Kastamonu Ilgaz, Çankırı Yıldıztepe, Samsun Ladik Akdağ, Gümüşhane Zigana, Sivas Yıldız Dağı, Ordu Çambaşı ve Kocaeli Kartepe kayak merkezlerinde itfaiye istasyonu bulunmuyor. Bazılarında JAK ve UMKE ekiplerinin görev yaptığı bu merkezlere, ihbar halinde en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.