Konaklı çocuklar hayallerinin peşinde

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 23 Nisan’da makamında ağırladığı çocukların dileklerini gerçekleştirdi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için makamda koltuğu Mutlu’dan devralan müziğe yetenekli çocukların, konservatuvar hayalleri için eğitim desteğini Mutlu verdi. Tepecik’te yaşayan keman ve piyano alanlarında kendilerini geliştirerek konservatuvarı kazanmak isteyen Nurten Görmez, Mert Ali Suathan, Muzaffer Emre Gülgonca ve Harun Kerpitçi sezonun başlamasıyla birlikte Olten Filarmoni Orkestrası’nda müzik eğitimine başladı.

Mutlu, akademik eğitimlerine başlayan çocukların çok başarılı olacaklarına yürekten inandığını, her zaman yanlarında olarak desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Tepecik’in yetenekli çocuklarının hayallerine ulaşmalarında katkı koymaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mutlu, adil ve eşit bir kent için Konak Belediyesi olarak Roman Kültür Merkezi, Roman dernekleriyle işbirliği protokolü, istihdamda kadın ve Roman önceliği gibi hizmet ve üretim hareketleriyle ayrımcılıktan uzak ve eşitlikçi ve bir çizgi çizdiklerini vurguladı.

HAYALLERİ GERÇEK OLUYOR

Hayallerine adım adım yaklaşmanın heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunan 10 yaşındaki Nurten Görmez, düzenli ve iyi bir müzik eğitimi almanın hayatını nasıl değiştirdiğini şu sözlerle anlattı: “Biz 23 Nisan’da Nilüfer Başkanımızın yanına gittik, orada eğlendik, hayallerimiz söyledik, Nilüfer Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben büyüyünce konservatuvarda keman hocası olmak istiyorum. Arkadaşlarımla bir müzik grubu kurma hayalimiz var. Biz konservatuvara girmek istiyoruz.”

23 Nisan’daki kararlı tavrıyla herkese örnek olan 12 yaşındaki Mert Ali Suathan ise müzikle ve kemanla arasındaki bağı anlattı. Keman kutusunda ninesinin fotoğrafını taşımaya devam eden Mert, “Biz 23 Nisan’da Nilüfer Başkanımıza gittik, bize hayallerimizi sordu. Nenem ölmeden önce, kemanla uğraşırsan, sana dünyanın en güzel kemanını getiririm, demişti. Ben sonra Oğuz (Yeter) ağabeye gittim, öğrenmek istiyorsan ben sana öğretirim, al gel kemanını dedi. Solfeji, notaları öğretti bana. Başkan bizim başarılı olduğumuzu görünce bizi buradaki hocalara yönlendirdi, biz de devam ettik. Hayallerim müzisyen olmak ve Avrupa’ya çıkmak” dedi.