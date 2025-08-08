Konak’ta eşitlik için dirençli adımlar

İzmir’in kalbi Konak, büyük gelir uçurumlarına sahip mahalleleri bir arada barındırıyor. Göreve, her mahallenin eşit hizmet alacağı sözüyle başlayan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu hedef doğrultusunda hayata geçirdikleri projeleri ve karşılaştıkları zorlukları anlattı. Kültür-sanat erişimi, kentsel dönüşümde adalet, halkın katılımı ve ekonomik baskılar üzerine konuştuk.

Konak gibi sosyoekonomik olarak farklı mahalleleri barındıran bir ilçede, yoksulluk ve gelir adaletsizliği ciddi bir sorun. Bu eşitsizlikleri azaltmaya yönelik bugüne kadar hangi somut adımlar atıldı?

Her mahallenin eşit hizmet almasını hedefledik. Park yapılamayan sokaklara bile “Mutlu Çocuklar Sokakları” gibi projeler götürdük. Yaz-spor okulları tüm mahallelerde açıldı. Çocuklar merkezlerdeki aktivitelerin yanı sıra denizle buluşsunlar diye dışında Foça’ya götürüldü. STK’larla eğitim destekleri sağladık; kütüphaneleri saat 21.00’e kadar açık tuttuk. LGS, yüksek lisans ve KPSS’ye hazırlanan gençlere çalışma ortamı sağladık. Üç yıl içinde doğalgazsız mahalle kalmaması ve tüm çocukların kültür-spora erişimi hedefleniyor.

Halkın yönetime katılımı, demokratik yerel yönetim anlayışının temel taşlarından biri. Konak Belediyesi’nde bu katılımı sağlayacak modeller uygulanıyor mu?

Mahalle bazlı halk toplantıları yapıldı. Örneğin Eski Jandarma Alanı projesi, mahallelinin ihtiyaçlarıyla şekillendirildi. Daha etkin hizmet için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ayrıldı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde “Sokak Ekibi” kuruldu. Ekipler mahalle mahalle dolaşarak halkın taleplerini topladı. Muhtarlarla kurulan iletişimle hızlı çözümler üretildi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm projeleri zaman zaman rantsal dönüşüme dönüşebiliyor. Konak’ta özellikle dar gelirli yurttaşların barınma hakkını korumak adına nasıl bir dönüşüm modeli izlendi?

660 hektarlık alanda planlı dönüşüm süreci başlatıldı. Eski planlar korunarak parselasyona geçildi. Üç hızlı dönüşüm bölgesi belirlendi. Hak sahipliğine ve yerinde dönüşüme dayalı model benimsendi. Yatırımcılar davet edildi. Ekonomik kriz ve faizler nedeniyle fiili başlangıç olmadı ancak bu dönem ilk kazmanın vurulması hedefleniyor. Yeşildere öncelikli alan.

Konak, kültür-sanat anlamında İzmir’in merkezi konumunda. Ancak bu alanlara erişim çoğu zaman belirli sınıflarla sınırlı kalıyor. Emekçilerin, genç işsizlerin ve çocukların kültürel yaşama katılımını artırmak için neler yapıldı?

Konak Modern Sanat Merkezi, genç sanatçıların kullanımına açılarak daha aktif kullanımı sağlandı. Yerel kolektiflerle ortak çalışmalar yapıldı. Sanathane etkinlikleri sürdü. Kıllıoğlu Hamamı sergi salonuna dönüşüyor. Kültür merkezlerinde ücretsiz müzik eğitimi verildi. Roman Kültür Merkezi'nde çocuklar müzik okulu sınavlarına ücretsiz hazırlandı. Merkezlerimize müzik aletleri yerleştirildi, çocuk koroları kuruldu. Kültür-sanat tüm çocuklara bir hak olarak sunuldu.

ZORLUKLARA RAĞMEN ÜRETİM

Ekonomik kriz ve merkezi yönetimin baskıları, birçok muhalif belediyeyi zor durumda bırakıyor. Konak Belediyesi bu süreci nasıl yönetiyor?

300 milyon TL’lik geçmiş borç için mahsuplaşma talebi reddedildi. Hazine gelirlerden 240 milyon TL kesti, yeni SGK kesintileri de yolda. Bütçede öngörülmediği için ciddi etki yarattı. Buna rağmen hizmet üretimi sürüyor, gelir artırıcı çalışmalar yapılıyor.

Uyuşturucuyla mücadelede nasıl bir strateji izlendi?

Yaklaşık 200 metruk bina yıkıldı. Bu yapılar gizlenme ve madde kullanımı açısından riskliydi. Yeni halı sahalar ve sosyal alanlar inşa edildi. Gençlerin spora ve sosyal yaşama yönlendirilmesi hedeflendi. Uyuşturucuyla mücadelenin sadece polisiye değil, sosyal politikalarla yürütülmesi gerektiği vurgulandı.